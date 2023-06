El equipo de nado sincronizado tendrá de regreso, tarde o temprano, tanto las becas como los apoyos que canceló CONADE debido a la disputa con World Aquatics, pues el caso avanza de manera favorable para las atletas en los tribunales, de acuerdo con el abogado que lleva el caso, Luis Jiménez.

El objetivo de la disputa legal no sólo es restablecer los apoyos económicos para solventar gastos de traslados, comidas y hospeda, así como las becas, sino recuperar el dinero de las becas canceladas por parte de CONADE en el periodo de diciembre de 2022 a junio de 2023.

El equipo mexicano de nado sincronizado

¿Qué onda con el caso legal de las atletas nado y CONADE?

En entrevista con el abogado que lleva el caso de las atletas de nado sincronizado o nado artístico, confirmamos que la cancelación de becas se dio luego de que la CONADE de Ana Gabriela Guevara intentó mantener a Kiril Todorov en la presidencia de la Federación Mexicana, pese a ser investigado por peculado. Para ello, Guevara y CONADE intentaron atraer el apoyo de los y las atletas para generar un apoyo mediático a Todorov condicionando el apoyo económico. Si no me apoyas, no te doy beca.

“CONADE realiza en febrero una serie de acciones de presión con la intención de sostener de manera mediática, más personal que legal, al presidente de la Federación Mexicana de Natación, argumenta ciertas situaciones que no son precisas respecto a que estaba actuando conforme a la legalidad, pero estaba haciendo todo lo contrario a lo legal”, dijo Luis Jiménez.

El letrado consideró que el caso era sencillo de defender, pues “eran muy evidentes los agravios en contra de estas atletas y los derechos que estaban siendo violados”, por lo cual no dudó en tomar el caso.

Luis Jiménez es el abogado que defiende a las atletas de nado artístico

Así comenzó la demanda contra la CONADE

El primer acercamiento con el abogado fue a través de otra atleta a quien también le quitaron una beca en 2019 y quien también pertenece a la familia acuática. El abogado se presentó ante las atletas demandantes, explicó los derechos que se habían violado, así como el proceso a seguir.

“Antes de irse a la Serie Mundial de Egipto demandamos a través de juicio de amparo. Antes ellas habían participado en un evento en Budapest que les había generado beneficios que establecen los programas de alto rendimiento y las reglas de operación que le aplican a los seleccionados nacionales, entonces cuando regresan esos beneficios se incrementan por los resultados obtenidos y el juez cita a todas las atletas para una ratificación de firmas y en un escrito exponemos que se habían actualizado los beneficios por resultados y cuatro días después salió una suspensión provisional”, dijo en referencia a los famosos tabuladores de CONADE para repartir becas.

No es lo mismo una beca para atletas que compiten sin obtener medallas, que la beca para un equipo o atleta que trasciende con logros deportivos, por lo cual las becas correspondientes para las atletas de nado sincronizado debían aumentarse para la Serie Mundial de Egipto.

Ana Gabriela Guevara tendrá que aflojar el billete / Mexsport

“Después de la suspensión provisional el juez solicita que se restituya el pago de las becas y cita para audiencia incidental el día 12 de junio y se otorga la suspensión definitiva, se notifica el día 13 de junio y a CONADE le notifican el día 15 de junio”, detalló.

¿Se acuerdan cuando Ana Guevara dijo que CONADE no había recibido ninguna notificación al respecto? Pues de acuerdo con Luis Jiménez, Guevara mentía. “Ya sabían que nos habían otorgado la suspensión definitiva y a los dos días comenzaron con el cumplimiento de la resolución”.

¿Qué sigue en el caso de las atletas y CONADE?

Una vez que se ordenó la activación de las becas y los apoyos económicos, lo que sigue es continuar con el caso para determinar si CONADE actuó de manera ilegal al cancelar las becas, además de pedir los pagos retroactivos correspondientes al periodo de diciembre de 2022 a junio de 2023.

El equipo mexicano de nado sincronizado ganó cuatro medallas en Egipto sin ayuda de CONADE

“Se va a determinar el fondo de las cosas, el juez se va a pronunciar diciendo que las acciones que realizó CONADE son ilegales, que lo son… estoy seguro que la sentencia será favorable, y al declarar ilegal la cancelación de las becas, la consecuencia directa es que sigan pagando las becas durante todo el 2023 y los gastos que establecen las reglas de operación”, es decir viajes, comidas y hospedaje, entre otros.

El abogado Luis Jiménez explicó también que se busca el pago de estas becas en deuda de manera inmediata, pero en caso de que el juez niegue la petición, se tendrán que pagar esas becas con la resolución final.