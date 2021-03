Santiago Baños, director deportivo del América, se expresó molesto por el calendario que le espera al conjunto azulcrema, con su participación en la Concacahampions, torneo que comienza desde los Octavos de Final.

Después del torneo preolímpico y la Fecha FIFA, América recuperará a todos su jugadores para enfrentar a Necaxa el 3 de abril, para después viajar a Honduras y encarar al Olimpia, volver a México y jugar contra Tigres.

Ante esa situación, Baños indicó que América podría optar por encarar el torneo de la Concacaf con un equipo alterno, pues en sí, el torneo no aporta al club en lo económico.

“Es un torneo que no te da nada y es obligación ganarla. Da la impresión que no se está contemplando que la materia prima de los equipos son los jugadores y es una sobrecarga para ellos”, mencionó el directivo azulcrema.

¿Qué se gana en la Concachampions?

Desde 2016, la Concacaf premia a los equipos con una bolsa de poco más de un millón de dólares, de los cuales 500 mil dólares (medio millón), aproximadamente, están destinados al equipo campeón, mientras que el subcampeón recibe 300 mil dólares.

Los equipos que se quedan en semifinales aseguran una bolsa de 200 mil dólares, una cifra que se queda muy corta al momento de compararse con otros torneos internacionales.

¿Qué ofrecen otros torneos continentales?

Santiago Baños indicó que para los equipos mexicanos sería más atractivo volver a la Copa Libertadores debido a que da mayor prestigio y también asegura mayores premios económicos.

Para la edición 2020, los clubes que superaban la fase de grupos se embolsaron poco más de un millón de dólares, es decir, el doble de lo que podría obtener el campeón de la Concachampions.

En España, los clubes pasan por momentos críticos en materia económica, pero casos como el del Granada, ha logrado mejorar su economía en tiempos de pandemia gracias a su participación en la Europa League, en la cual ya se instaló en Cuartos de Final. Para esta fase, el club ibérico ya aseguró más de tres millones de dólares.

¿Entonces cuál es el negocio de la Concachampions?

El verdadero premio para el equipo que queda campeón de la Concachampions no está en el medio millón, sino en el pase al Mundial de Clubes, en el cual por el simple hecho de participar ya se asegura un millón de dólares.

Si un equipo llega a las Semifinales, asegura al menos dos millones de dólares, que es el premio que obtiene el club que queda en cuarto lugar. El que finaliza tercero, obtiene tres millones.

El subcampeón del Mundial de Clubes obtiene como premio un monto de cuatro millones de dólares, como el caso de Tigres, lo cual ya es un negocio redondo, pues en tres partidos consiguió lo que Granada en 10 partidos dentro de la Europa League. El campeón, consigue cinco millones.

“Concacaf no deja nada y cuesta porque los clubes aportan en viajes, hoteles, vuelos y el premio deportivo la verdad es que no va en relación al torneo. Económicamente no hay nada”, mencionó Baños.