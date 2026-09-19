Edgar Cadena podría quedar fuera del Campeonato Mundial de Ciclismo de Canadá 2026; a falta de un día para que arranque la competencia, no ha recibido su visa.

Lo que necesitas saber: El Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI 2026 se corre del 20 al 27 de septiembre en Montreal.

Les tenemos malas noticias. Recuerdan que les contamos que Edgar ‘Chucky’ Cadena participaría en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Canadá 2026 junto a Isaac del Toro. Bueno, resulta que su visa no ha llegado y corre el riesgo de quedarse fuera de la competencia.

¿Peor aún? El tiempo juega en contra de Edgar, ya que el Campeonato arranca el 20 de septiembre. Es decir, tiene menos de un día para recibir su visa y emprender el viaje a Canadá.

Captura de pantalla

¿Qué pasó con la visa de Edgar ‘Chucky’ Cadena?

Antes de que digan ‘¿Por qué dejó todo al final?’, deben saber que Edgar Cadena inició los trámites de su visa con anticipación; es más, la visa fue aprobada. El único problema es que ha tardado mucho en llegar.

“Lamentablemente, aún no es segura mi participación en el Mundial de Ciclismo, ya que mi visa aún no ha llegado”.

“El proceso se inició con anticipación, aunque fue difícil conseguir las citas. Finalmente pudimos obtenerlas, asistir y la visa fue aprobada. Sin embargo, la entrega está tardando más de lo previsto y ya no es seguro que llegue a tiempo. Es una situación que no depende de mí, de la UCMEX ni de las personas involucradas en el proceso”.

El propio Edgar confesó que ha corrido con todos los gastos que implica tramitar su visa, los viajes, trámites y una empresa especializada en la gestión de visas. Hizo todo lo posible para cumplir su sueño de participar en el campeonato mundial.

“También quiero aclarar que prácticamente he llevado todo este proceso por mi cuenta, cubriendo personalmente todos los gastos de la visa, los viajes y las gestiones necesarias, incluida la contratación de una empresa especializada en trámites de visado. Para mí era muy importante estar en cada una de las pruebas para las que fui seleccionado. He trabajado mucho para llegar a este momento y competir en el Mundial siempre ha sido uno de mis grandes objetivos”.

Fotografía Edgar ‘Chucky’ Cadena vía Instagram

Edgar Cadena busca agilizar entrega de su visa

Edgar se encuentra en conversaciones con una abogada migratoria para saber si puede agilizar la entrega de la visa. Sin embargo, no hay nada seguro; el tiempo corre y, entre más pasen las horas, más complicado será que pueda participar en el Campeonato Mundial.

“Por el momento, sigo entrenando con la esperanza de que la visa llegue y poder participar en la prueba de ruta, ayudar a Isaac y representar a México como nos gustaría. Actualmente, estoy en conversaciones con un abogado migratorio para saber si es posible agilizar la entrega de la visa y así llegar a la prueba de ruta, aunque por ahora no hay nada seguro“.

Captura de pantalla Edgar ‘Chucky’ Cadena en Instagram Stories

El Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI 2026 se corre del 20 al 27 de septiembre en Montreal. Esperemos que Edgar reciba su visa pronto y pueda llegar a la competencia. Los mantendremos informados.