Conoce a los cracks de Liga MX y MLS que participarán en el desafío de habilidades

Por muchos años se ha hablado del crecimiento de la MLS dentro del futbol en Norteamérica y hemos podido ver que algunos equipos tienen el nivel de competir contra los equipos de Liga MX. Ahora tendremos la oportunidad de ver qué liga es mejor juntando a sus mejores jugadores.

Sí, un partido juntará a lo mejor de la MLS contra lo mejor de la Liga MX -pero, lo mejor de la temporada cabe aclarar-. Plantillas de más de 22 jugadores por equipo se enfrentarán el 25 de agosto de 2021 en el Banc of California Stadium.

Peeeeeeeeeeeero, no será el único enfrentamiento entre la Liga MX y la MLS, pues antes de este partido llamado “All-Stars” habrá un desafío de habilidades, básicamente una serie de competencias entre algunos jugadores representantes de cada equipo para ver quién es el mejor.

Esto no es un evento que se sacaron de la manga, este tipo de eventos ya los hacía en la MLS. Varias veces compitió en partidos “All-Stars” en contra de diferentes equipos de renombre en Europa como el Real Madrid, Juventus, Atlético de Madrid, entre otros.

Será la primera vez que en este tipo de eventos se enfrenten ambas ligas. Habrá diferentes competencias en el concurso de habilidades y aquí te contamos de qué se tratarán todas y cada una de ellas, para que estés atento este 24 de agosto.

Serán 8 los representantes la Liga MX, entre ellos 2 porteros (misma elección para la MLS) y para nuestros representantes se eligieron a unos jugadorazos, que harán muy bien la participación del futbol mexicano o esperamos que no nos hagan quedar mal.

Durmiendo con el enemigo y lo decimos así porque varios representantes de la MLS son mexicanos y los hemos apoyado en la Selección Mexicana y también extranjeros que han sido figuras en los diferentes equipos de la Liga MX.

