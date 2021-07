¿Cómo es y en qué consiste el concurso de habilidades que habrá entre Liga MX y MLS?

xPrevio al juego de estrellas de la MLS, se lleva a cabo un concurso de habilidades para los futbolistas, muy al estilo de la MLB con el ‘Home-Rub derby’ o los concursos de la NFL previo al Pro-Bowl, así que veremos la calidad de los jugadores de la Liga MX contra el de la liga en Estados Unidos.

Esta edición de juego de estrellas de la MLS será diferente, pues será la primera vez en que se enfrenten los mejores jugadores de la liga de Estados Unidos en contra de los más destacados futbolistas de nuestra amada Liga MX el próximo 24 de agosto.

Y no sólo se enfrentarán en el juego de estrellas, también se medirán jugadores de ambas ligas. El 24 de agosto es la fecha marcada para que este show de habilidades entre MLS y Liga MX se lleve a cabo desde el estadio Banc of California y la transmisión correrá a cargo de ESPN para toda Latinoamérica.

En un lapso de 2 horas, los participantes competirán en una serie de 5 eventos diferentes para conocer qué liga tiene más puntos y se convierte en ganador del show de habilidades de este 2021 y los concursos son:

Los jugadores deberán disparar a diferentes objetivos colocados en la portería y desde cierta distancia, al conectar con los objetivos ganarán puntos y saldrá vencedor el equipo que más puntos haya conseguido en este concurso.

El control de balón es fundamental en los futbolistas, es por eso que estará a prueba con este reto. Los participantes tendrán la encomienda de controlar pelotas que llegarán desde el ras de campo o lanzados a cientos de metros del cielo.

Una especia de concurso de clavadas como en la NBA, pero en este show de la MLS, se competirá en equipos. Uno será el encargado de centrar el balón para que otro jugador remate y la idea es finalizar con la mayor creatividad posible, así se ganaran más puntos.

El tiro al blanco llevado al futbol, los futbolistas tendrán varios objetivos a lo largo del campo y tendrán que colocar con precisión y exactitud los balones para ganar la mayor cantidad de puntos.

La última oportunidad que tendrán los participantes para ganar puntos y desde cierta distancia tendrán que apuntar y acertar disparos que tienen que pegar forzosamente en el larguero.

