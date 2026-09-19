Lo que necesitas saber:

El Toluca se enfrentará al campeón de la Copa Libertadores en el 'Derby de las Américas'.

El Toluca del ‘Turco’ Mohamed podría jugar la final de la Copa Intercontinental contra el PSG. Los ‘Diablos’, que clasificaron al torneo como campeones de la Concachampions, deben ganar dos partidos para enfrentarse al club parisino y sumar un título más a sus vitrinas.

Así que por acá les dejamos a los clasificados y el camino que tendrá Toluca para llegar a la final.

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Foto: Mexsport

Clasificados a la Copa Intercontinental

  • PSG (Final)
  • Toluca
  • Mamelodi Sundowns
  • Campeón de la Libertadores (por definir)
Trofeo Copa Intercontinental
Fotografía fifa.com

¿Qué debe hacer Toluca para enfrentarse al PSG?

Si el Toluca quiere verse las caras con el PSG de Luis Enrique en la final de la Copa Intercontinental, primero debe vencer al campeón de la Copa Libertadores en el partido que la FIFA llama ‘Derby de las Américas’.

Eso sí, los ‘Diablos’ todavía tienen que esperar algunas semanas para conocer a su rival, porque la final de la Libertadores se juega el sábado 28 de noviembre de 2026.

Pero bueno, en caso de que ganen el dichoso derby, todavía les toca enfrentarse al Mamelodi Sundowns que eliminó al Al-Ahli en la Challenger Cup. Una victoria les garantiza enfrentarse al PSG en la final de la Intercontinental en diciembre del 2026, en una sede por confirmar.

  • Toluca vs Campeón de la Copa Libertadores
    Por definir*
  • Mamelodi Sundowns vs Toluca/Campeón Copa Libertadores:
    Sábado 19 de septiembre, 7:00 hrs
  • Final Copa Intercontinental: PSG vs rival por definir*
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Fotografía www.psg.fr

Los últimos campeones de la Intercontinental

  • 2020: Bayern de Múnich (Alemania)
  • 2021: Chelsea (Inglaterra)
  • 2022: Real Madrid (España)
  • 2023: Manchester City (Inglaterra)
  • 2024: Real Madrid (España)
  • 2025: Paris Saint-Germain (Francia)

¿Les gustaría ver un ‘Turco’ vs Luis Enrique? ¿O qué me dicen de un Ousmane Dembélé vs Alexis Vega?

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