Cori Gauff, la tenista más joven que llega a la final de Roland Garros en más de 20 años

Roland Garros está viviendo sus últimos días. Y mientras Rafa Nadal luce como gran candidato en la rama varonil, la campeona femenina se definirá en un duelo donde ninguna de las dos tenistas parece claramente favorita. Cori Gauff enfrentará a Iga Swiatek y eso significa que tenemos récord en París.

Y es que con su llegada a la final de Roland Garros, Cori Gauff se convirtó en la tenista más joven que logra llegar a dicha instancia desde hace 21 años, es decir, se trata de una hazaña que no cualquiera puede conseguir en la WTA.

La estadounidense es actualmente la número 23 del ranking mundial, sin embargo, ha tenido un espectacular Grand Slam este 2022 en París. Llega a la final frente a Swiatek sin haber cedido un sólo set en los seis encuentros que disputó para alcanzar la antesala del título.

Gauff despachó en la primera ronda a la candiense Rebecca Marino (7-5 y 6-0); a Alison Van Uytvanck, de Bélgica, con mardador de 6-1 y 7-6 en la segunda ronda; y Kaia Kanepi, de Estonia, en la tercera ronda (6-3 y 6-4).

Ya en la cuarta ronda superó a otra belga, Elise Mertens, con parciales de 6-4 y 6-0. En los cuartos de final se impuso a su compatriota Sloane Stephens (7-5 y 6-2), para finalmente lograr el triunfo en semifinales ante la italiana Martina Trevisan (6-3 y 6-1).

Cori Gauff, mejor conocida también como Coco Gauff, nació y creció en Atlanta para después mudarse a Florida. Saltó a la “fama” del tenis mundial en el 2019, cuando a la edad de 15 años, y siendo la número 313 del ranking, eliminó nada menos que a Venus Williams en Wimbledon.

La mayor de las Williams llegó a ese Grand Slam con toda la historia y experiencia de su lado, pues se trataba de un torneo que había conquistado cinco veces en su carrera. Pero eso no detuvo a la entonces adolescente, y de ahí para acá, la carrera de Coco no ha hecho más que seguir despegando.

Aunque ojo, porque Cori marcó en aquella edición de Wimbledon otro récord parecido al que hoy estamos compartiendo. Ese año fue la tenista más joven en llegar al cuadro principal de Wimbledon ¡desde 1968!

¿Que cómo ha logrado establecer esa clase de récords? Pues Cori Gauff tiene en la sangre el ADN de atleta que se necesita para algo así. Empezó a jugar tenis desde los 7 años y es entrenada principalmente por su padre y su madre.

El padre de la tenista, Corey, jugó basquetbol en la Universidad Estatal de Georgia, mientras que su madre, Candi, practicaba atletismo en la Universidad Estatal de Florida.

Eso sí, también ha tenido oportunidad de trabajar con Patrick Mouratoglou, quien fuera entrenador de Serena Williams, su mayor ídolo en el tenis y “la razón por la que juego tenis y el por qué mi padre decidió comprarme una raqueta“, declaró alguna vez.

Aunque no todo es miel sobre hojuelas. La joven tenista tuvo que lidiar con su salud mental entre el 2017 y el 2018, pues ver que el resto de los adolescentes vivían una vida “normal” distinta a ella, la llevó a entrar en depresión por un buen tiempo e incluso puso en duda su continuidad en el tenis.

“Sufría porque no sabía lo que quería. Siempre he conseguido buenos resultados, así que eso no era problema. Simplemente no disfrutaba lo que hacía. Me di cuenta de que tenía que empezar a jugar para mí y no para el resto. Estuve muy deprimida durante un año. Fue el más complicado. Cuando estás en ese momento oscuro, no ves el lado positivo de las cosas”, declaró, según palabras retomadas en su momento por La Vanguardia.