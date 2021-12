¡Nooo! COVID-19 obliga a posponer 2 partidos del Boxing Day de Premier League

Aquí cambiamos un poco la frase, pues Inglaterra, tenemos un problema. El COVID-19 está afectando de nuevo la logística de la Premier Legaue -y el mundo en general- y el Boxing Day sufre cambios en dos de sus partidos, básicamente fueron pospuestos.

What? Pero cómo así, si ya estábamos preparando el recalentado y una cobija de tigre para ver los partidos que iban a arrancar de las 6:30 de la mañana. Pero pues nah, que dice mi mamá que siempre no, y, de hecho, fueron los primeros dos partidos de la jornada los que se posponen.

Estaban programados dos encuentros para disputarse a las 6:30 horas, tiempo del centro de México y que echan para atrás esos partidos y uno de ellos, tenía a Raulito Jiménez como protagonista. Así que, tendremos que aplazar el recalentado y la cobija para los partidos de las 9:00 horas, AQUÍ te dejamos la guía del Boxing Day.

Wolverhampton vs Watford y Liverpool vs Leeds United son los partidos que no se podrán disputar en el Boxing Day y la Premier League ya verá cómo y cuándo los repone, porque se viene un calendario más que complicado con algunos encuentros ya pospuestos anteriormente.

¿Qué? Además de Raulito Jiménez, también nos privarán de ver a Mohamed Salah y Sadio Mané. Puede ser una noticia desafortunadamente, porque todos los aficionados a la Premier League esperan que llegue la Navidad y sobre todo el Boxing Day.

¿Por qué se pospusieron los juegos de Boxing Day?

En comunicado, la Premier League anunció que estos dos encuentros del Boxing Day oficialmente se aplazaban. Esto, después de una solicitud de aplazamiento de Leeds United y Watford, equipos afectados con positivos de COVID-19.

Además del anuncio, también se disculparon con los fanáticos porque la Premier League sabe perfectamente lo que significa para los fans el Boxing Day y la época en general, pero no pueden poner en riesgo la salud de de los jugadores ni el resto de la temporada.

Leeds United tiene varios jugadores positivos a COVID-19, además de algunos lesionados y enfermos, es por eso que la junta directiva de la Premier League decidió aplazar el encuentro y el Watford tiene un número insuficiente de jugadores para los partidos, así sí se entiende la decisión de posponer.