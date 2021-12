¡NBA, NFL y Premier League! Estos son los partidos que puedes ver durante el fin de semana de Navidad

¡Nada como un buen recalentado deportivo! El cierre del año no siempre es una buena época para los amantes de los deportes, pues los torneos de futbol profesional se suspenden (y hasta los amateurs porque los equipos no se completan porque muchos salen, pero en Navidad tendremos actividad bastante interesante en al menos tres ligas top.

Es verdad que no tendremos Liga MX y tampoco liga española durante el fin de semana de Navidad, sin embargo la NBA, NFL y Premier League salen al rescate, así que un aplauso para aquellos deportistas que sacrificarán un poco de la cena de Noche Buena para darlo todo para entretenernos.

Así que aquí te van los horarios y canales para seguir la actividad deportiva navideña, claro que sí.

Juegos navideños en la NBA

Es una tradición que la NBA celebra partidos en Navidad, y la verdad suele lucirse con los encuentros. De entrada, el plato fuerte es el choque entre los Lakers y los Brooklyn Nets, que podrían contar de regreso con Kyrie Irving, lo malo es que este juego depende de que no haya más contagios por la variante Ómicron.

Otro juego interesante es el de los Warriors ante los subcampeones Suns, en el regreso de Klay Thompson, sin demeritar para nada el choque entre Bucks y Celtics.

Knicks vs Hawks: 11:00 horas por ESPN

Bucks vs Celtics: 13:30 horas por ESPN

Suns vs Warriors: 16:00 horas por ESPN

Lakers vs Nets: 19:00 horas por ESPN

Jazz vs Mavericks: 21:30 horas por ESPN

La NFL también se disfruta en Navidad

Cuando el frío aprieta es que porque la NFL se pone buena, pues en el cierre dela año es cuando comenzamos a saber qué equipos avanzan a playoffs y qué otros quedan condicionados a resultados para seguir en la pelea.

Serán dos partidos los que se jueguen en Navidad como parte de la actividad de la Semana 16, así que empieza a caer el telón en la NFL.

Packers vs Browns: 15:30 horas por FOX Sports y Prime Video

Cardinals vs Colts: 19:15 horas por FOX Sports

Boxing day en la Premier League para el recalentado

Es 26 de diciembre y no se ha terminado el recalentado, y como es dominguito nada mejor que ver la Premier League y a Raúl Jiménez, quien ya cumplió con el partido de suspensión por la expulsión ante Manchester City, así que nada mejor que recalentado, bien abrigado y un golecito de Raúl… no sé, piénsalo.

Serán en total nueve partidos de la Premier para celebrar el Boxing Day, una tradición que intentó replicar la Serie A hace años, pero no le salió.

Liverpool vs Leeds: 6:30 horas por Sky

Wolverhampton vs Watford: 6:30 horas por Sky

West Ham vs Southampton: 9:00 horas por Sky

Tottenham vs Crystal Palace: 9:00 horas por Sky

Norwich vs Arsenal: 9:00 horas por Sky

Manchester City vs Leicester: 9:00 horas por Sky

Burnley vs Everton: 9:00 horas por Sky

Aston Villa vs Chelsea: 11:30 horas por Sky

Brighton vs Brentford: 14:00 horas por Sky