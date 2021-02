¡Crisis en Marsella! Ataques de fanáticos, Villas Boas despedido y una tormenta en el equipo

En una temporada que comenzó de una manera inmejorable para el Marsella, se ha convertido en un autentico terror para jugadores, cuerpo técnico y dirigentes del equipo francés. Sin competiciones europeas, los fanáticos atacando a los jugadores y un Villas Boas que dimite por fichajes que no quiere, son sólo algunas de las cosas que están pasando actualmente en el club.

Las cosas no pintan nada bien para el Marsella, lo que resta de la temporada será un calvario para el equipo francés y en el futuro inmediato pareciera que una tormenta se acerca a las puertas de los “olímpicos” que entre tantas polémicas.

Podemos iniciar con una cronología de todo lo que ha sucedido en esta temporada con el Marsella, desde el punto más alto en lo que va de la temporada, que desafortunadamente, llegó muy rápido en la temporada contra el PSG y su debacle en las semanas posteriores.

Victoria ante el PSG

Transcurría la jornada 3 de la Ligue 1 y el comienzo de la temporada en Francia, el Marsella había tenido la primer jornada pendiente y en la segunda consiguió la victoria y llegaba ante el PSG con toda la motivación que le hicieron ganar el partido con gol de Thauvin.

Antes del pitazo final, se suscitó una gresca entre jugadores de ambos equipos, principalmente entre Álvaro González y Neymar. Después de acusaciones de racismo por parte del brasileño, todo acabo con 5 expulsados y el PSG perdiendo 3 puntos claves en la carrera por el título.

La caída en Champions League

La temporada de la Marsella comenzó a caerse después de la Champions League, de los 6 partidos que tuvo sólo pudo ganar uno ante el Olympiacos con lo que quedó en la última posición del grupo C y no tuvo aspiraciones de seguir en ninguna competencia europea. Sus números fueron de sólo 2 goles anotados por 13 recibidos.

Inicio de año tumultuoso

El final de año había sido de altas y bajas para el Marsella, los de Villas Boas no encontraban su mejor momento futbolístico y era más que notorio en el campo de juego. Con 2 partidos previos a la Supercopa de Francia, tuvo un saldo positivo de una victoria y un empate.

Llegó al partido contra el PSG nuevamente motivado, pero esta vez no tuvo la suerte de llevarse la copa a casa. Posteriormente, Neymar se acordó de Álvaro González en los festejos y se burló del español vía redes sociales aumentando la disputa entre ambos equipos.

Ataques por parte de los fanáticos a Marsella

El duelo programado para el 31 de enero antes el Rennes se tuvo que suspender debido a que los aficionados del Marsella invadieron las instalaciones de entrenamiento del equipo con la finalidad de enfrentar al técnico Andre Villas Boas y a sus jugadores por los pésimos resultados que tenía el club.

Una vez dentro de las instalaciones lanzaron bengalas a los campos de entrenamiento y continuaron con los edificios principales del predio, que sufrió pedradas y demás golpes con diferentes objetos. Ante esta situación, Álvaro González saldría a razonar con los aficionados pero no fue así, ya que fue golpeado en la espalda con un proyectil.

Andre Villas Boas dimite por un fichaje que no pidió

¿La última estocada para el Marsella? En los últimos momentos del mercado de fichajes, un jugador proveniente del Celtic llegó al equipo y desató la última tormenta. Andre Villas Boas en conferencia de prensa mostró su molestia por la contratación de Olvier Ntcham, jugador que él no pidió y que nadie le informó para llevarlo al club.

“El mercado ha finalizado con la llegada de Ntcham. Es una decisión que ha sido tomada sin mi, y lo he dejado claro esta mañana. Es un jugador por el que he dicho no. He presentado mi dimisión al club. No estoy de acuerdo con la política deportiva. No quiero nada de dinero del Marsella, solo que me dejen salir. Espero la retroalimentación de la dirección deportiva“, argumentó Villas Boas.

Posterior a esta conferencia de prensa, la directiva del Marsella decidió despedir a su técnico. “Las acciones y actitudes que perjudican gravemente a la institución“, se lee en el comunicado emitido por el club. Actualmente el equipo se encuentra en la novena posición a 16 puntos del líder que es el Lille y a 4 puntos de los puestos europeos.