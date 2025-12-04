Lo que necesitas saber: El Banco de Portugal ni siquiera tiene planeado sacar un billete de Cristiano Ronaldo en un futuro próximo.

Les tenemos malas noticias a los seguidores del ‘Bicho’. Seguro vieron que Portugal iba a sacar un billete especial de Cristiano Ronaldo para honrar su trayectoria. Bueno, pues resulta que no es verdad.

Fue solo un rumor que inició en redes sociales y poco a poco comenzó a tomarse como verdad por muchas personas.

Es más, hasta el Banco de Portugal tuvo que salir a desmentir dicho rumor. Aseguró que ni siquiera tiene planes de sacar un billete de CR7 en un futuro próximo. Definitivamente era muy bueno para ser real.

Captura de pantalla

El Banco de Portugal niega billete de Cristiano Ronaldo

Después de que muchas personas dieran por hecho que Cristiano Ronaldo tendría un billete edición especial, el Banco de Portugal tuvo que salir a desmentir todos los rumores.

“El Banco de Portugal aclara que no ha emitido, puesto en circulación ni tiene previsto emitir ni poner en circulación ningún billete que haga alusión a la mencionada personalidad (Cristiano Ronaldo). Se aclara además que la emisión de billetes en euros por parte del Banco de Portugal se realiza en el marco del Eurosistema”. Se lee en el comunicado.

En X estuvo circulando el supuesto diseño del billete, con el rostro de CR7 en el anverso. Mientras que, en el reverso aparecía cargando la Eurocopa del 2016 que ganó con la Selección de Portugal.

Billete de Cristiano Ronaldo / Imagen @SbastienMlires1

Sin embargo, fue solo una edición muy creativa de algún fan o tal vez de la IA que, le dio la vuelta al mundo e ilusionó a muchos fans del ‘Bicho’, pero que para nada será parte de los billetes oficiales de Portugal.

Eso sí, deben saber que dicho país emite sus billetes bajó el marco del Eurosistema que está formado por el Banco Central Europeo y que entre sus muchas obligaciones se incluye la de autorizar la emisión de billetes de euros.