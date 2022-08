Demandarán a Cristiano Ronaldo por la agresión a un niño en Goodison Park: "Es un hombre arrogante"

Cristiano Ronaldo se metió en una fuerte polémica en abril de 2022, pero sus consecuencias todavía no terminan. Nos tenemos que remontar a la derrota que el Manchester United sufrió contra el Everton en la Premier League, en Goodison Park.

Es cierto que a los Red Devils no les está yendo muy bien que digamos y la situación era similar en ese entonces. CR7 salió tan enojado del estadio, que le pegó en la mano a un aficionado que estaba grabando con su celular y terminó tirándoselo.

Unos días después, se dio a conocer que ese fan era un adolescente. Jacob Harding tiene 14 años, fue diagnosticado con autismo hace unos años y su madre explicó lo sucedido. Ahora, la misma Sarah Kelly reveló que tomará acciones legales contra Cristiano tras lo ocurrido.

Foto: Liverpool Echo

Así fue la llamada con Cristiano, según la madre de Jacob

4 meses después de la desafortunada acción de Cristiano Ronaldo, el tema podría llegar hasta un juicio. Sarah Kelly, la madre de Jacob, dio una entrevista a The Mirror en la que contó que habló con el futbolista y le pareció “el hombre más arrogante con el que he hablado“.

Además de revelar que tomará cartas en lo legal, la mujer relató que primero habló con un representante y la respuesta que recibió al negarse a conocer a Cristiano.

“Me dijeron si sabía quien era Ronaldo. Le dije: ‘Claro que sí y la respuesta es no’. Colgué el teléfono mientras temblaba y lloraba, ¿cómo se atreven?“, declaró.

Getty Images

Unos días después, la persona que le llamó fue Cristiano Ronaldo. La cosa no mejoró y Sarah Kelly se convenció de proceder legalmente; su argumento es que la policía no hizo nada, que quiere justicia para su hijo y considera que CR7 no está arrepentido o preocupado.

“Él nunca me habló por mi nombre, ni se refirió a Jacob por el suyo. Siempre fue ‘el chico’. Me dijo que sabía que ‘el chico tenía problemas’. Respondí que no son problemas, que es una discapacidad y que él es quien tiene un problema. Luego agregó que no había pateado, matado o golpeado a nadie.

“Eso me enfureció. Mi corazón latía con fuerza y le pregunté si golpear la mano de mi hijo y dejarle un moretón era no lastimar a nadie. Me dijo que no quería esto en los medios, ni en la corte. Que tiene un buen equipo legal, que ganaría y pelearía conmigo hasta el final… que sabe cómo lidiar con los medios“.