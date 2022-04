Las cosas no van nada bien para el Manchester United en la cancha y ahora, tampoco fuera de ella. Cristiano Ronaldo salió molesto de Goodison Park por la derrota de 1-0 y en su camino a los vestidores, agredió a un aficionado tirándole su celular. El video del momento ya se hizo viral en redes y hay un par de investigaciones alrededor del futbolista portugués.

La primera corre por cuenta del club y se dio a conocer horas después del partido. Sin embargo, el caso parece complicarse porque la policía ya está trabajando para determinar si se pueden presentar cargos. De acuerdo con The Guardian, la policía de Merseyside está tomando en cuenta los diferentes ángulos de los videos; además, piden que si alguien tiene mayor información sobre el incidente, se ponga en contacto lo antes posible.

Por si fuera poco, también se pudo saber que el aficionado en cuestión era un niño de nombre Jake. Su madre tuvo una entrevista con Liverpool Echo y más allá de relatar la agresión, detalló que Jake tiene 14 años y que su intención no era meterse con los jugadores, sino grabarlos como estaban haciendo otras personas.

“Después de los 90 minutos, los jugadores del Manchester United comenzaron a caminar. Estábamos en Park End, así que estábamos justo al lado del túnel por donde pasaban caminando; mi hijo estaba allí grabándolos a todos. Filmó a todos los jugadores del United caminando.

“Y luego bajó el teléfono porque Cristiano Ronaldo se había bajado la calceta y le sangraba la pierna. Bajó el teléfono para ver qué era, ni siquiera habló. Ronaldo pasó caminando con un temperamento terrible, le arrancó el teléfono a mi hijo de la mano y siguió caminando“, explicó la señora Sarah Kelly.

El golpe de Cristiano no solo fue al celular: Así quedó la mano de Jake

A pesar de que Cristiano Ronaldo mandó un mensaje en redes sobre lo sucedido, no todo es tan sencillo. Su intención es invitar al aficionado a Old Trafford, pero Jake está muy afectado. De acuerdo con las palabras de su madre, no quiere regresar a un estadio.

“Puedes ver por el moretón que hizo contacto. No puedo creer que estoy hablando de esto. Estaba llorando, entré en shock y Jake también. Él tiene autismo y dispraxia, así que no pudo digerir lo que sucedió hasta que llegó a casa. Está molesto y no quiere volver a un partido de futbol. Este era el primero al que asistía y pasó esto. Tuvimos un gran día hasta esos últimos segundos cuando los jugadores salían del campo. Todo se arruinó y nos dejó un mal sabor de boca“.

La madre de Jake reconoció el impacto que tiene Cristiano en el futbol; no obstante, lamentó su reacción porque la considera una agresión directa.

“Es un ídolo. No es del Everton, pero Cristiano Ronaldo es un gran jugador. HubierCristiano Eonaa entendido si mi hijo lo molestara en su cara, solo estaba viendo su lesión. Es un chico autista que fue atacado por un jugador de futbol, así lo veo como madre“, sentenció Kelly.