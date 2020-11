Uno de los mejores futbolistas del mundo tiene muy claro hasta dónde puede llegar y es que Cristiano Ronaldo se habría fijado la meta de llegar al máximo nivel hasta sus 40 años de edad. Quiere emular a Zlatan y jugar siempre en la élite del futbol... pero ese plan no incluiría a la Juventus.

No es sorpresa para nadie el que Cristiano Ronaldo sea uno de los mejores jugadores de la Juventus y quien le da carácter al equipo. Sobresale entre los demás pero en apariencia ‘se acabó el amor’, pues el lusitano ya no se sentiría del todo cómodo y buscaría salir del club lo más pronto posible.

El plan de Cristiano Ronaldo ‘a lo Zlatan’

De acuerdo a información de ‘Tuttosport’, Cristiano Ronaldo quiere seguir el ejemplo de Zlatan Ibrahimovic y seguir explotando todo su potencial hasta ‘una edad avanzada’, por ello se habría propuesto jugar hasta los 40 como mínimo aunque todo dependerá de un factor y es que no, su condición física no sería un impedimento, sino la psicológica.

“Mucho dependerá de lo que sienta, de mi motivación. Físicamente nunca será un problema. Me estoy tratando bien y creo que puedo jugar con seguridad hasta los 40 años. El factor más importante, honestamente, será más psicológico, será el que marque la diferencia” dijo Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo sabe que su carrera no será eterna, por ello quiere darlo todo en estos momentos, pues además de jugar hasta los 40, su plan ‘a lo Zlatan’ sería estar dentro de los mejores clubes del mundo, por lo que se podría descartar de una vez que termine en China o la MLS por dinero.

“En cualquier caso, todo tiene un principio y un final. No duraré toda la vida pero todavía me siento lo suficientemente fuerte para seguir ganando. Dejaré de hacerlo si no tengo incentivos“, comentó Cristiano Ronaldo.

‘CR7’ tiene contrato con la Juventus hasta junio del 2022 y no se ve probable que algún club lo compre antes de esta fecha, por lo que esperaría a que el documento legal pierda vigencia y después buscaría una buena opción; se dice que el PSG sería el primero en la lista y más tomando en cuenta si Neymar o Mbappé llegan a irse en este tiempo.