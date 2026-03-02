Lo que necesitas saber: El juego entre México y Portugal en el Estadio Azteca será el 28 de marzo

Cristiano Ronaldo nos tiene con el Jesús en la boca, debido a una lesión sufrida en el partido más reciente de su club, Al-Nassr, misma que lo obligó a salir del terreno de juego antes de finalizar el partido. El estratega del equipo árabe confirmó que la estrella de Portugal se sometería a estudios para determinar el alcance real de la lesión.

¿Qué le pasó a Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo salió de cambio a los 81 minutos debido a que sintió molestias musculares, en el partido contra Al Feiha. En dicho encuentro, el delantero portugués falló un penal en los primeros 11 minutos, sin embargo el equipo de CR7 se impuso 3-1.

Poco después del segundo gol, Cristiano dio señales de molestias, por lo cual el estratega optó por retirarlo de la cancha y en la banca, Ronaldo lució una bolsa de hielo en el muslo. “Sintió fatiga muscular. Después de que hiciéramos el 2-1 no quise arriesgar y lo sustituí”, dijo Jorge Jesús, técnico del Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo falló un penal con Al-Nassr / FB Crristiano Ronaldo

¿Cristiano Ronaldo se pierde el partido contra México?

Jorge Jesús dijo que los síntomas de Cristiano Ronaldo indican una simple fatiga muscular, por lo cual el periodo de recuperación es relativamente breve, y podría estar en condiciones para ser parte de la convocatoria para el partido amistoso de Portugal contra México, en la reinauguración del Estadio Azteca, el 28 de marzo.

Sin embargo, lo que ha prendido las alarmas fueron las siguientes palabras de Jorge Jesús, quien afirmó que Cristiano Ronaldo sería sometido a estudios médicos de emergencia, entre ellos una resonancia magnética, de acuerdo con Mundo Deportivo.

“El personal médico realizará urgentemente las pruebas necesarias para determinar su condición”, mencionó.

Festejo de Cristiano Ronaldo / FB Cristiano Ronaldo

¿Cuándo sabremos sobre el estado de Cristiano Ronaldo?

Lo ideal es esperar a un parte médico antes de realmente prender alarmas y la publicación de éste podría suceder en los próximos días.

El siguiente partido del Al-Nassr está programado para el sábado 7 de marzo, a las 13:00 horas, y días previos al juego se podría dar un reporte oficial sobre la lesión del delantero luso.