¿Qué pasa con Cristiano Ronaldo, su futuro inmediato y el Manchester United?

Manchester United comenzó la pretemporada con su nuevo técnico, Erik ten Haag, quien tiene la misión de regresar a los Red Devils al primer plano de Inglaterra y de Europa. Ese ha sido, de hecho, el objetivo de todos los estrategas desde el retiro de Alex Ferguson, pero hasta ahora todo ha quedado en un intento.

Las ilusiones crecieron en la temporada 2021-22 cuando Cristiano Ronaldo regresó al equipo, pero los Red Devils sólo rescataron la calificación a la Europa League, un torneo que jamás ha disputado el jugador portugués, de quien no se conoce su futuro de forma clara.

Getty Images

¿Qué pasa con Cristiano Ronaldo?

Te Haag ha lamentado que no pueda contar con Cristiano Ronaldo en la etapa de pretemporada. Pese a que tiene contrato, el portugués no se ha presentado a la pretemporada del United, por lo cual el camino que sigue CR7 parece que es el de la salida.

“No puedo esperar a ver si Cristiano Ronaldo viene, pero si lo hace, lo integraremos al equipo”, dijo el timonel.

En tanto, Cristiano no se ha manifestado al respecto, ni tampoco el equipo de la Premier League, sin embargo, ha trascendido que el lusitiano está dispuesto a bajarse el salario con tal de encontrar acomodo en un club que le permita disputar la Champions League.

Getty Images

¿Dónde está Cristiano Ronaldo?

Mientras Manchester United entrena bajo las órdenes de Ten Haag, Cristiano Ronaldo entrena por su propia cuenta en casa, con su familia. La etapa de vacaciones ya terminó para los jugadores de los Red Devils, por lo que el portugués debió reportar hace tiempo.

En su cuenta de Instagram, el delantero ha mostrado que se ejercita desde casa, tanto en gimnasio como en cancha con amigos.

Los equipos con los que ha sido relacionado

Durante los últimos días, Cristiano Ronaldo fue relacionado con equipos que tienen un factor en común: la Champions League. Jorge Mendes, representante de Cristiano y cientos de futbolistas, quizá se encuentra ante una de las tareas más complicadas de su carrera.

Rumores indican que el futbolista ya fue ofrecido a Chelsea, Bayern Munich y PSG, sin que ninguno se haya interesado en el jugador de la Selección de Portugal. El último rumor indica que su futuro podría estar en el Atlético de Madrid. ¿Alguien lo imagina jugando contra Real Madrid en La Liga de España?

Con 37 años de edad, el portugués ha perdido valor en el mercado de fichajes, pero el hecho de jugar Europa League, podría acelerar ese descenso en el mercado.

Getty Images

¿Cuándo termina el contrato de Cristiano Ronaldo?

Cristiano sigue ligado con el Manchester United, con el que tiene contrato hasta 2023. Se desconoce que tipo de cláusulas tiene el contrato como para pensar que el lusitano ha fallado al equipo de Old Traffordd, que no se ha manifestado al respecto, pero si el vínculo es vigente, es decir, si no se rescinde, tendría que reportar en los próximos días.

Cabe recordar que hace un año, el portugués comenzó la pretemporada con la Juventus, incluso jugó un partido en la Serie A antes de que se resolviera su regreso a la Premier League, en la cual fue relacionado primero con el Manchester City.