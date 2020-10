La noticia de que Cristiano Ronaldo dio positivo por coronavirus tomó por sorpresa a todos. En especial al portugués, quien se niega a aceptar que se haya contagiado y por eso ha pedido un contratest.

De acuerdo a información del medio portugués Correio da Manha, al darse a conocer que Cristiano Ronaldo tenía coronavirus. el jugador de la Juventus se mostró incrédulo. No podía creer estar contagiado, sobre todo porque no presenta ningún síntoma.

Futebol – As primeiras imagens de Cristiano Ronaldo após testar positivo para a Covid-19. Veja o vídeo https://t.co/u4FShOsrsD — Correio da Manhã (@cmjornal) October 13, 2020

Esa reacción también lo llevó a pedir un contratest. Cabe señalar que de acuerdo a los protocolos sanitarios, ‘CR7‘ deberá estar aislado al menos 15 días o podría ser menos si da negativo a dos pruebas que sele realicen, siete días después de haber dado positivo.

De entrada Cristiano Ronaldo se perderá el partido entre Portugal y Suecia de la UEFA Nations League. Así mismo no estará presente en el choque entre Crotone y Juventus de la Serie A, ni tampoco en el debut de la ‘Vecchia Signora’ en la Champions League, ante el Dynamo de Kyiv.

Si para el martes 21 de octubre, Cristiano Ronaldo no ha dado negativo, seguramente también se perderá el choque entre Juventus y Barcelona. El reencuentro con Lionel Messi está programado para el martes 28, dentro de la segunda jornada de la Champions League.

Cristiano Ronaldo fue el tercer jugador de la Selección de Portugal que dio positivo por coronavirus. Primero fue el veterano defensa José Fonte y después el arquero del Olympique Lyon, Anthony Lopes.

¿Dónde se contagio Cristiano Ronaldo?

El misterio del contagio de Cristiano Ronaldo, es otra de las razones por las que el lusitano pidió un contratest. El propio entrenador de la Selección de Portugal, Fernando Santos, reconoció que no saben dónde pudo haberse contagiado porque ellos han seguido todas las medidas sanitarias.

“Desde el pasado lunes estamos totalmente confinados aquí. Entramos, nos hicieron test y no ha entrado nadie más. En la primera concentración no tuvimos problemas, pero aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas. No ha sido aquí donde le ha atacado el virus“, declaró en conferencia de prensa, en Lisboa.