Cristo Fernández, el mexicano que pasó del futbol en Puerto Rico a brillar en la serie Ted Lasso

Muchos mexicanos tienen el sueño de convertirse en jugadores de fútbol profesionales. Algunos pueden lograrlo jugando para el equipo que aman o pueden hacerlo en el mismo país, pero hay otros que se tienen que ir de nuestro país para conseguirlo y es el caso de Cristo Fernández.

Si no sabes quién es Cristo Fernández, te hace falta ver la serie Ted Lasso, pues el mexicano es uno de los personajes más llamativos, pero aunque actualmente esté trabajando en una serie que lo llevó al éxito mundial, en otro momento tuvo que dejar México para jugar futbol.

Cristo Fernández nació en Guadalajara, pero el futbol lo llevaría al caribe para jugar futbol en uno de los destinos más extraños e impensados para estar en un deporte como el futbol, que no es el deporte más seguido y practicado. Puerto Rico le abría las puertas a su futbol.

El mexicano ya en Puerto Rico demostró que la calidad la tiene y hasta de sobra (no por nada se avienta un personajazo, porque él ya sabía lo que era jugar futbol profesional). En Puerto Rico comenzó su andar en el futbol, que no duraría mucho, pero que lo acercó al papel de su vida.

La carrera futbolística de Cristo Fernández

Desafortunadamente no pudimos verlo brillar dentro de la cancha con algún equipo mexicano, pero nos podemos dar una idea en Ted Lasso con el AFC Richmond. Cristo era un delantero goleador y lo demostró en la primera división puertorriqueña.

Antes de llegar a Puerto Rico, estuvo en los Estudiantes Tecos en las divisiones abajo de la primera división hasta que salió la oportunidad de fichar con el Guayama F.C. Tuvo la fortuna de llegar a una final en la liga de Puerto Rico, peeeeero además de llegar a un partido definitorio, colaboró con uno de los goles y aunque no ganó la copa, fue uno de los mejores de su equipo.

Su carrera como futbolista no iba a despegar y estuvo consciente de qué tal vez no iba a triunfar como Messi, Carlos Vela u otros, por lo que decidió dejar de practicar el deporte y comenzar a buscar nuevas opciones. Esas opciones no estarían en el futbol, sino en la actuación.

En entrevista para Spoiler Time, Cristo Fernández mencionó: “Me estaba yendo muy bien en el futbol, yo jugué aquí en México en los Estudiantes Tecos. Pasé por distintas divisiones, terceras, varias segundas, y jugar poquito en una segunda en USA. Luego en primera en Puerto Rico. Ahí la tirada era la liga de campeones de la Concacaf y otros objetivos, pero la verdad es que cuando me di cuenta de que las rodillas ya no eran lo mismo, me di cuenta de mis situaciones, en su momento fue frustración, momentos difíciles“.

La actuación y el éxito en Ted Lasso

Después de las lesiones que lo alejaron del futbol, comenzó a estudiar la carrera de Comunicación y fue mientras estudiaba que encontró su pasión en el cine. “Cuando empecé a estudiar mi licenciatura en Comunicación, empecé a tener ese gusanito de la actuación“, comentó para Spoiler Time.

Estudió la maestría en el Reino Unido, un camino diferente y que le abriría las puertas para aparecer en la serie de Ted Lasso. Nunca dejó de tener la mentalidad de futbolista, es por eso que eligió el reto más complicado, irse al Reino Unido, en lugar de Estados Unidos, un destino recurrente para los que quieren seguir el sueño de la actuación.

“Fueron procesos de audiciones, estando aquí en México no la tenía muy segura, pero me lancé a irme otra vez por contactos de amistades que tengo allá. Audicioné, se terminó concretando. Estoy muy agradecido con Jason y todos porque me recibieron como parte del equipo“, contó.

Dani Rojas es un personaje carismático que es parte fundamental de la serie Ted Lasso, pero su personaje no es como actualmente lo vemos: “Buscaban a un latino, que en realidad quienes hayan visto la serie, Jamie Tartt al principio iba a ser como Dani Rojas, Dani Rojas iba a ser egocéntrico, sangrón, que se creía Dios, pero después lo cambiaron a Jamie Tartt y el Dani Rojas islandés, pero les gustó más como el mexicano que fuera el positivo“, dijo.

Los dotes de actor, le ayudaron a Cristo Fernández a conseguir el papel de Dani Rojas en Ted Lasso, que por si aún no la han visto, tiene una canción que canta a lo largo de la serie y esa improvisación le ayudó a conseguir el papel que tiene en la serie.

“Esa cancioncilla, se me ocurrió en mi audición, cuando la audición investigué y sé que algunos futbolistas en la Premier y en todos lados les crean canciones. En su momento, cuando yo pensaba que Dani Rojas iba a ser un egocéntrico, también le cree su cancioncita y era esa. Salió de la audición y creo que fue una de las razones por las que también gusté para el personaje“, agregó.