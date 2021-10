Los futbolistas de la vida real en los que se inspiran los personajes de ‘Ted Lasso’

Vamos a decirlo como va: Ted Lasso ha sido uno de los golazos importantes que Apple TV+ se ha anotado desde que comenzó a transmitir sus contenidos. Y esto no lo decimos solo porque es una de las series favoritas del público… si nos remontamos a los hechos, la primera temporada se ha llevado la aclamación de la crítica y un sinfín de premios, como en los Emmys de 2021.

Al momento de redactar este artículo, la serie protagonizada por Jason Sudeikis ha estrenado dos temporadas y de acuerdo con The Hollywood Reporter, va por una tercera que seguramente nos traerá más de esta magnífica combinación de comedia y drama sin límite, que la ha catapultado al éxito.

En ese sentido, con toda la estela de genialidad que rodea esta peculiar serie futbolera, nos preguntamos: ¿habrá elementos de la vida real en ella? La respuesta es sí y en esta ocasión, toca hablar un poco sobre ello.

Jason Sudeikis, el videojuego FIFA y la inspiración para ‘Ted Lasso’

La premisa es sencilla y no nos vamos a liar tanto: Ted Lasso, como seguro ya sabrán muchos, es una serie que sigue la vida de un jovial y amable entrenador estadounidense de fútbol americano universitario, que por azares del destino es contratado para dirigir al AFC Richmond de la Premier League inglesa.

Algunos medios especializados engloban esta trama dentro de lo que se conoce como argumento de “pez fuera del agua” (es decir, que el protagonista debe adaptarse a un entorno que conoce poco o de plano no conoce) y vaya que ha funcionado. Pero más allá de eso, la destacable actuación de Jason Sudeikis ha sido la cereza del pastel en esta serie.

Está de más decir que el personaje Ted Lasso se retomó de unos promocionales que Sudeikis hizo en 2013 para la NBC (POR ACÁ te contamos más), cadena que estaba haciendo publicidad para sus transmisiones de la propia Premier League… pero según parece, el personaje ya estaba en la mente de su creador desde años atrás.

De acuerdo con declaraciones obtenidas por Los Ángeles Times (vía USA Today), Ted Lasso tuvo sus primeros esbozos en 2001 cuando Jason Sudeikis y Brendan Hunt (su colega de reparto como el coach Beard y cocreador de la serie) trabajaban para una compañía de comedia en Ámsterdam llamada Boom Chicago. Ahí, Hunt se hizo fanático del fútbol soccer y pronto, tanto él como Jason, compraron una PlayStation para jugar FIFA utilizando equipos como Manchester United y Arsenal.

En ese momento, no había grandes nombres estadounidenses en el fútbol y mucho menos había entrenadores norteamericanos destacados en el panorama mundial de este deporte. A partir de ello, Sudeikis y Hunt se preguntaron cómo sería si un coach de la NFL hiciera la transición al fútbol asociación.

Foto: Apple TV+

Los entrenadores que le dieron forma al personaje

Los promocionales para la NBC fueron un rotundo éxito y como sabemos, los años pasaron hasta que Jason Sudeikis perfeccionó junto con su equipo creativo la idea de Ted Lasso. Evidentemente, para moldear la personalidad del peculiar y bigotón entrenador, había que recurrir una que otra influencia.

Por ahí, medios como la revista Four Four Two han platicado con el propio Sudeikis y entre charlas, el actor ha mencionado que entrenadores de fútbol como Pep Guardiola (del Manchester City) y Jurgen Klopp (del Liverpool) han sido alguna especie de influencia para el personaje protagonista, esto por la afinidad que tienen de preocuparse por el jugador…

En el caso del técnico alemán, se entiende bien la idea e incluso la influencia directa pues por allá en 2018 -antes de que se estrenara la serie-, se viralizó el momento en que Klopp organizó una fiesta de karaoke con sus jugadores como una especie de método de fortalecer el ‘espíritu de equipo’. Este es un rasgo característico del personaje de Sudeikis. De hecho, en el episodio 7 de la temporada 1, Lasso y sus chicos tienen una fiesta de karaoke para celebrar una victoria. Sudeikis retomó esa historia, según lo que comentó en alguna charla con Sporst Illustrated, y la adaptó a la serie.

Por otro lado, en una entrevista de 2020 con Fox News, Sudeikis comentó que parte de la vestimenta del personaje también tiene un poco de influencia de un entrenador llamado Jim Harbaugh, a quien conoció en la Universidad de Michigan y que jugó profesionalmente en la NFL a finales de los 80 y principios de los 90, con equipos como los Colts de Indianápolis y los Chicago Bears.

El jugador mexicano en ‘Ted Lasso’ y su inspiración el máximo goleador azteca

Ahora sí, hablemos de los futbolistas… uno de los personajes más icónicos y queridos de Ted Lasso es sin duda Dani Rojas, el delantero mexicano del AFC Richmond que es interpretado por el actor Cristo Fernández. Y es curioso ya que al parecer, este rol tiene una inspiración muy marcada por nada más y nada menos que el Javier “Chicharito” Hernández.

Y esto no lo decimos precisamente porque el personaje de la serie y el máximo anotador de la Selección Mexicana sean de Guadalajara y hayan jugado en el fútbol inglés. La referencia es obvia ya que en el show, Rojas porta el 14 a la espalda y este ha sido el número insignia de Hernández a lo largo de su carrera, pues con él que jugó por varias temporadas en el Manchester United y otros equipos.

El propio Cristo Fernández ha comentado en algunas entrevistas que la producción de la serie se acordó mucho del “Chicharito” y su paso por Inglaterra, lo que derivó en la identidad del personaje del AFC Richmond.

Roy Kent, la versión de un ícono del fútbol inglés

Esta es en todo caso la referencia más obvia de un personaje de Ted Lasso a un futbolista de la vida real. Y todo se denota por el nombre… Roy Kent, el rudo pero justo capitán retirado del AFC Richmond, es un guiño total al emblemático Roy Keane, futbolista que se ganó el cariño del público mundial con el Manchester United desde finales de los 90 hasta mediados de los 2000.

Muchos especialistas del fútbol y la TV (fanáticos del fútbol y de la serie), coinciden fielmente en que el personaje encarnado por Brett Goldstein y el ídolo irlandés comparte muchas similitudes: la actitud altamente competitiva, la rudeza en el juego, el liderazgo y más… Sin embargo, hay un rasgo un poco más claro en lo que se refiere a táctica.

En la serie, Kent es descrito como un mediocampista box-to-box o ‘todocampista’, que es como se le conoce a los jugadores nominales de medio campo cuya capacidad les permite moverse por diversas zonas de la cancha, ya sea para defender su área o para rematar en la del rival. En cualquiera de los casos, su técnica es tan depurada que pueden ejercer ambas funciones confiablemente. Pues bien, esa misma característica es la que hizo de Roy Keane un emblema del fútbol mundial durante su trayectoria.

Sam Obisanaya y las protestas

Este es uno de los personajes que junto con el entrenador Ted Lasso, debe ser de los más nobles. Sam Obisanaya -interpretado por Toheeb Jimoh- es una joven promesa nigeriana del fútbol que de a poco, se hace un espacio en el equipo principal del AFC Richmond. En la segunda temporada, cuando ya es un rostro reconocido, se le ofrece representar una campaña publicitaria para Dubai Air.

Lo impactante es su respuesta: no les diremos cómo (para no spoilearlos) pero Sam protesta contra la aerolínea a sabiendas de que esta última en Nigeria ha provocado el descontento de la gente por una cuestión ambiental. Esta acción dentro de la serie, de hecho, parece tener una inspiración muy marcada en el movimiento #EndSARS.

Dicho movimiento se basa en las protestas que desde mediados de 2020, se llevan a cabo en Nigeria contra la brutalidad del cuerpo policiaco SARS (Special Anti-Robbery Squad). Curiosamente, esta campaña contra el abuso de las autoridades nigerianas ha recibido apoyo de futbolistas de ese país como Alexander Iwobi y Victor Moses, además de jugadores ingleses como Marcus Rashford y el exfutbolista Rio Ferdinand.

Sudeikis y su equipo de escritores no han confirmado haberse inspirado en esto para la creación de Sam Obisnaya, pero la coincidencia es bastante clara.

Jamie Tartt, el ‘alzado’ que quiere ser el centro de atención

Como suele suceder en cualquier equipo de fútbol (y como nos lo han mostrado películas como Goal, Rudo Y Cursi y la serie Club de cuervos), siempre hay un jugador que quiere llevarse los reflectores ya sea en el campo o fuera del estadio. En Ted Lasso, ese es Jamie Tartt, el personaje que interpreta Phil Dunster.

Y es que su papel, como dijimos, es el del jugador con complejo de rockstar-galán-modelo de ego nada pequeño. Por su afinidad a los reflectores, una parte del público lo ha identificado como una versión del AFC Richmond de lo que alguna vez fue David Beckham, el talentoso inglés que la rompió en Manchester United, Real Madrid y que constantemente protagonizaba publicidad para marcas de ropa interior y de todo tipo.

Tartt también ha sido comparado con Cristiano Ronaldo, un jugador que en la vida real, se sabe, ama ser el centro de atención. La influencia de Dunster tomada del icónico jugador portugués, incluso se ve en una escena donde Jamie cobra un tiro libre y antes de ejecutarlo, adopta la famosa posición de piernas y concentración que CR7 ha patentado con los años.

Y nada de eso es especulación nuestra. En entrevista con el sitio Screen Rant, el actor Phil Dunster ha comentado que sí ha adoptado un poco la personalidad de Beckham y Ronaldo para su interpretación, pero también menciona que la rudeza de su personaje se la atribuye a otros jugadores históricos que han pasado por el fútbol inglés como Eric Cantona.

Si han visto la serie, se habrán dado cuenta del vínculo que Tartt tiene con el Manchester City. En la vida real, ese equipo tiene fichado actualmente al afamado Jack Grealish, uno de los jugadores que de unos años para acá se ha caracterizado por su ostentoso estilo de vida y apariciones públicas con celebridades como el rapero Stormzy. Grealish es toda la extensión de la palabra, un hombre del espectáculo fuera del campo.

Curiosamente y aunque suene trillado, el personaje de Dunster lleva durante algún momento de Ted Lasso un peinado muy similar al de Grealish, con una banda sosteniendo su cabello. El actor ha dicho que se ha fijado en esos detalles junto con el equipo de diseño de la serie para llevarlos a su interpretación. Y sí, eso habla de un compromiso importante con su personaje.