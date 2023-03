El polémico gol con la mano de Daniela Flores en el Cruz Azul vs Juárez Femenil

Después del Clásico Nacional, seguimos con la actividad en la Liga mx Femenil y el Cruz Azul vs Juárez Femenil dio mucho de que hablar con un gol anotado con la mano. Daniela Flores, delantera de La Máquina, mandó la pelota a las redes en una jugada muuy controversial por la decisión de la árbitra central.

No es novedad que el arbitraje de la Liga MX Femenil genera polémica y que los errores son una constante. No hay jornada en la que no existan quejas de este tipo y la Jornada 11 quedará marcada por lo sucedido en La Noria.

Las Bravas quedaron ligeramente estancadas en el Clausura 2023 con dos derrotas consecutivas. Por ello y con un próximo enfrentamiento ante el América, el Cruz Azul vs Juárez Femenil era muy importante para recuperar puntos.

El gol con la mano en el Cruz Azul vs Juárez Femenil

En la jugada de la polémica, Stefani Jiménez intentó quedarse con el balón, pero se le escapó y el rechace en defensa tampoco fue bueno. Ahí apareció la mano Daniela Flores para abrir el marcador. De inmediato, las futbolistas de Bravas pidieron que se anulara y hubo confusión en el Cruz Azul vs Juárez Femenil por un momento.

Sin embargo, Francia María González validó la anotación y siguieron los reclamos. Lo peor del caso no es que la árbitra se equivocara, sino que su posición la dejó de frente a la jugada para observar la mano… aunque eso no sirvió de mucho.

Pero como dicen por ahí, hay ocasiones en las que el futbol tiene justicia divina. El Cruz Azul vs Juárez Femenil se emparejó con gol de Blanca Solís en un tiro de esquina antes de que terminara el primer tiempo.

Desde que comenzó el segundo tiempo y hasta el silbatazo final, las emociones fueron grandes ausentes en La Noria. Por el contrario, las lesiones estuvieron a la orden del día con el equipo local, con Norma Palafox y Edith Carmona saliendo lastimadas y muy adoloridas.

El reclamo por el gol con la mano en el Cruz Azul vs Juárez / Agencia Mexsport