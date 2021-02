¿Cuándo se juega, de qué trata y por qué es importante el torneo She Believes Cup 2021?

Una nueva edición de la She Believes Cup arranca en Estados Unidos y es la sexta edición que se jugará de este torneo en el que participan 4 selecciones, para este año los equipos que esarán son Brasil, Argentina, Cánada y las anfitrionas y actuales campeonas Estados Unidos.

Ver en YouTube

Inicialmente Japón estaba invitada a participar en el certamen, pero debido a la pandemia declinó su participación y la selección argentina tomó su lugar. El torneo se juega en forma de grupo y cada equipo tendrá que enfrentarse a sus 3 similares para obtener a la selección que será campeona.

Los representativos de Cánada y Argentina serán debutantes en la She Believes Cup, mientras que para Brasil será su segunda participación y busca quitarse de la cabeza su torneo en 2019, en el que quedó último lugar del torneo.

La She Believes Cup se llevará a cabo del 18 al 24 de febrero, en el estadio Exploria Stadium de Orlando Florida y todo el certamen se jugará en este recinto como medida precautoria de salud por la pandemia del coronavirus.

Exploria Stadium since November:

️⚽️ Two MLS Cup Playoff games

️⚽️ Seven @TheChampions games

️⚽️ Two #USWNT friendlies

️⚽️ One #USMNT friendly

️⚽️ Six #SheBelievesCup games pic.twitter.com/ovekg2RItI

— Exploria Stadium (@ExploriaStadium) February 17, 2021