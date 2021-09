¿Cuántas partidos entre hermanos hay en la temporada 2021 de la NFL?

Arrancó oficialmente la temporada 2021 de la NFL, un grato sabor de boca nos dejó un espectáculo aéreo entre Tom Brady y Dak Prescott, pero está temporadas además de emocionante, nos regalará unas historias peculiares entre hermanos de diferentes equipos del emparrillado.

Hay varias parejas y hasta familia dentro de la NFL, algunas muy conocidas como los Watt y otros que no tienen tantos reflectores como los Diggs -bueno, Stefon se ha ganado su fama a pulso-, pero todas y cada una de ellas, tiene lo suyo, la peculiaridad de esta temporada, es que habrá algunos enfrentamientos entre ellos.

No queremos ser su familia en las semanas en las que se enfrenten, porque la casa estará dividida, peeeero, será un aliciente para cada miembro, saber que sus familiares están compitiendo en la liga de futbol americano más importante del mundo, la NFL, así que con eso ya ganaron.

Sin más preámbulo, vamos a los partidos entre hermanos que se darán esta temporada 2021 de la NFL:

Desde la semana 1 arrancarán este tipo de duelos y es que, estaba más que cantado. Hace no mucho, ambos defendían la camiseta de los Patriots, pero eso llegó a su fin. Pues Jason dejó Nueva Inglaterra para unirse a un rival divisional en la Conferencia Americana de la NFL, los Dolphins.

Por lo que tendrán no uno, sino dos juegos en contra en esta temporada. Jason y Devin se verán las caras al inicio y al final de la temporada. Sí, en la semana 1 y en la semana 18, así como pintan las cosas, uno puede arruinar las oportunidades de postemporada del otro, será difícil la cena de acción de gracias este año.

Si pensaban que los hermanos Watt eran la única pareja de hermanos que tienen los Steelers, la respuesta es no. Los Edmunds son otra pareja de hermanos que tiene Pittsburgh y tendrán que verse las caras contra otro de sus hermanos en la semana inaugural de la NFL.

Steelers vs Bills será uno de los platillos atractivos de la semana 1 y si a esa receta le agregamos el duelo entre familia, será un partido que sacará chispas, pues ambos -más Bills que Steelers- tiene posibilidad de llegar a postemporada y quieren arrancar con una victoria.

De los pocos hermanos en la NFL que pueden presumir anillos de Super Bowl, cada uno tiene el suyo y el ala cerrada aspira a sumar alguno otro a su colección personal. En la semana 4, tendrán un duelo en el que la familia se dividirá en dos.

Eagles se enfrenta a Chiefs, pero será en Philadelphia. Ya tienen un enfrentamiento previo en 2017, Travis jugó como local y se llevó la victoria, además de una celebración de TD, así que Jason tendrá un trabajo complicado.

SI Daily Cover: From backyard football to college and through Super Bowl runs, the bond between brothers Jason and Travis Kelce—the most accomplished siblings in the NFL—has led to greatness, @robertfoconnell writes https://t.co/HItGimuHZ1 pic.twitter.com/BOnD2rzccL

— Sports Illustrated (@SInow) September 1, 2020