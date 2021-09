¡De Tom Brady para Chris Godwin! Así fue el primer touchdown de la temporada 2021-22 de la NFL

¡La NFL está de regreso en nuestras vidas después de una espera de seis meses! La temporada 2021-22 arrancó con los campeones del Super Bowl, los Tampa Bay Buccaneers, con todo y Tom Brady, ante uno de los equipos más queridos en México y que a la vez son una de las grandes incógnitas para esta campaña, estamos hablando de los Dallas Cowboys.

Dak Prescott regresó a los emparrillados después de perderse prácticamente toda pretemporada por molestias en el hombro, sin embargo, el protagonista del kick off fue Tom Brady.

El quaterback con más títulos en la historia de la NFL. Él sólo tiene más campeonatos que los Dallas Cowboys, contra quienes fabricó la primera anotación de la temporada.

La primera anotación de la temporada llegó gracias a la combinación entre Tom Brady y Chris Godwin, cuando el reloj marcaba 5:26 minutos para finalizar el primer cuarto.

Brady encontró espacio para lanzar cómodo un pase de cinco yardas a las manos de Godwin, quien rompió el cerco de los Cowboys con mucha facilidad. Ryan Succop hizo válido el punto extra y de esta manera los Buccaneers le pusieron números a la naciente temporada de la NFL.

.@TomBrady to @CGtwelve_ for the first TD of the 2021 season! 🔥@Buccaneers | #GoBucs

📺: #DALvsTB on NBC

📱: https://t.co/0VSAGL68p0 pic.twitter.com/9bMya3wXaj

— NFL (@NFL) September 10, 2021