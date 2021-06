¿Cuánto ganó Floyd Mayweather por su pelea de exhibición ante Logan Paul?

Este domingo 6 de junio fue uno de esos días en los que el mundo se detuvo, principalmente en México porque tuvimos elecciones, la final de la Nations League entre la selección mexicana y Estados Unidos, además del regreso al box de Floyd Mayweather.

Floyd Mayweather regresó al cuadrilátero para una pelea de exhibición en contra del youtuber Logan Paul y aunque en un principio parecería que la estrella de internet sería un rival fácil para “Money” Mayweather, pero dentro de los 8 rounds que se vivieron, no fue así.

Tampoco podemos hablar de que Logan Paul sorprendió al mundo haciendo algo que pocos boxeadores han podido hacer, pues pocos fueron los golpes certeros que conectó a Mayweather, pero por lo menos aguantó los 8 rounds pactados en la pelea.

Una lluvia de críticas (y memes) han sacudido a la pelea por el resultado, realmente se esperaba que Floyd Mayweather diera un espectacular nocaut a Logan Paul, pero vimos una pelea muy al estilo del ex campeón, defendiendo en todo momento y eludiendo los golpes de su rival.

Mayweather es uno de los deportistas más exitosos de nuestra era, no sólo por su récord invicto dentro de su carrera profesional, sino también por la cantidad de millones de dólares que ha ganado y no por nada su apodo no es otro que “Money”.

Mayweather llevaba varios años de retiro, así que decidió regresar, aunque sea para una pelea de exhibición y como un hombre de negocio, uno de los mejores en el deporte, sabe exactamente cuándo y cómo aceptar una buena pelea económicamente hablando.

A sus 44 años y antes de la pelea, Mayweather le dijo a TMZ que esperaba ganar entre 50 y 100 millones de dólares por sólo 8 rounds de exhibición. De hecho, en esa misma entrevista afirmó que ya tenía 30 millones de dólares asegurados sólo por las marcas que llevó en sus calzoncillos y eso sin contar los números de venta del PPV, que a Mayweather le corresponde el 50%.

“Cuando llegue el dinero, veremos quién es el ganador real“, esto digo Floyd Mayweather en conferencia de prensa, además aseguró que cambió las reglas del juego cuando enfrentó al boxeo con las MMA. Para la pelea en contra de Conor McGregor sacó 350 millones de dólares.

“When the money comes, we’ll see whose the real winner.”⁰⁰Floyd Mayweather on his hall of fame boxing career and not having anything to prove.

(via @br_betting) pic.twitter.com/B7LIsmefE9

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 7, 2021