Además del dolor por la derrota ante América, las Chivas tuvieron que sufrirle también a las burlas por el polémico festejo de Henry Martín. El delantero de las águilas festejó como lo hizo alguna vez Cuauhtémoc Blanco “de a perrito” y se dijo de todo sobre eso después del Clásico de Clásicos.

Pero mira tú, contrario a las críticas de algunos comentaristas deportivos, nada menos que el propio Cuauhtémoc Blanco le mandó un recadito de apoyo a Henry Martín. Lo hizo con todo y la sanción de la Comisión Disciplinaria de la Femexfut.

Desde el partido entre Chivas y América donde las águilas le pasaron por encima al rebaño, Henry Martín se llevó una tarjeta amarilla por su festejo a lo Cuauhtémoc Blanco. Pero las cosas no se quedaron sólo ahí.

Como decíamos, la Comisión Disciplinaria determinó que Henry Martín debía ser sancionado por la manera en que festejó su gol contra Chivas. Fue nomás una multa, pero el América ya está advertido que las sanciones podrían empeorar si se repite esa acititud.

“Esta Comisión ha decidido sancionar económicamente al jugador Henry Josúe Martín Mex, toda vez que transgredió el artículo 71 que prohíbe realizar conductas que vayan en detrimento del Fair Play, del deporte, del juego limpio y el futbol federado en general”.

“Se advierte al Club América sobre la conducta futura de sus jugadores y Cuerpo Técnico, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra”.

Y lo dicho, quien no perdió oportunidad de hablar sobre el festejo de Henry Martín fue el mismísimo Cuauhtémoc Blanco. Le mandó decir que no deje de realizar esa clase de celebraciones, porque si alguien sabe muy bien lo que es ser criticado por eso, es él mismo.

“Cada quien puede festejar como acostumbra. Son minutos, segundos que tienes para festejar; cuando yo lo hice sólo se me ocurrió. Cada quien debe tener su carácter, su personalidad. Y sigue festejando así, no tengas miedo, yo te voy a defender. Sigue festejando como tú quieras. Hay gente que lo ve mal, igual que Henry recibí muchas críticas; ya no lo volví a hacer, ¿pero si le nació qué puedes hacer?“

Le mandó decir Cuauhtémoc Blanco a Henry Martín por su festejo, según retoma Récord