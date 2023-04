Ni Hugo Sánchez, ni Javier ‘Chciharito’ Hernández. El mejor jugador mexicano de todos los tiempos es nada más ni nada menos que Cuauhtémoc Blanco, de acuerdo con el propio cuauhtémoc Blanco. El gobernador de Morelos se autoproclamó por encima de Hugo y de ‘Chicharito’, pese a que ambos jugaron por varios años en el futbol de Europa y ambos jugaron con el Real Madrid.

Cuau acudió a la reinauguración de la Unidad Deportiva Huitzilac en el estado de Morelos y después del acto fue cuestionado por un reportero sobre si se colocaba al nivel de Hugo y ‘Chicharito’, y si estaba conforme con ser considerado como el tercer mejor jugador mexicano, a lo que Blanco respondió que no, que él está por encima de ambos.

Cuauhtémoc Blanco jugó dos temporadas con el Valladolid / Getty Images

Cuauhtémoc Blanco, mejor que Hugo Sánchez y Chicharito

“Cómo crees, yo me siento mejor que ellos, hijo. Y así te lo digo, pero mucho mejor”, respondió el exjugador del América, quien tuvo un breve paso por el futbol de Europa, con el Valladolid de España, con el que jugó dos campañas, ambas incompletas debido a la lesión de ligamentos cruzados.

“Aunque ellos hayan jugado en varios equipos (de Europa). Y eso no lo digo yo, lo dice toda la gente. Yo no me comparo ni con ‘Chicharito’ ni con Hugo porque cada quien hizo su historia, pero pregúntale a todos”, mencionó antes de recordar su historia con la Selección Mexicana.

“Yo califiqué a la Selección a dos mundiales (Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010) cuando estábamos a punto de no ir, con la ayuda de mis compañeros. Pero toda la gente dice que soy mejor que ellos”, dijo el ahora gobernador.

¿Cuauhtémoc Blanco a la altura de Hugo Sánchez y Chicharito?



¿Tiene razón Cuauhtémoc Blanco?

En cuanto al historial a nivel de clubes, tanto Hernández como ‘Hugol’ se llevan de calle a Cuauhtémoc Blanco. Mientras él le hizo un gol al Real Madrid, ‘Chciahrito’ y Hugo hicieron goles con el Real Mardrid, en el cual brilló el ‘Pentapichichi’, mientras que Hernández dejó mejores números con Manchester United y con Bayer Leverkusen y ambos superaron los 100 goles en el Viejo Continente.

Cuauhtémoc Blanco, en cambio, marcó tres goles con el modesto Valladolid, antes de volver a la Liga MX, pero si hablamos de Selección Mexicana, la cosa cambia, y es que el Tri era uno con el Cuau y otro sin él.

Cuauhtémoc Blanco hizo tres goles en Mundiales / Getty Images

El historial Mundialista de Blanco se conforma con tres participaciones en Copas del Mundo y en cada una de ellas marcó un gol (o sea, hizo tres goles en Mundiales), y disputó 11 juegos, de los cuales sólo sufrió tres derrotas. Además, fue la figura del Tri que ganó la Copa Confederaciones de 1999 ante Brasil, en el Estadio Azteca.

Hugo Sánchez disputó tres Mundiales también, en los cuales sólo marcó un gol, ante Bélgica, en México 1986. Ni Cuauhtémoc Blanco, ni Hugo lograron alcanzaron los cuatro goles que registra ‘Chicharito’ en Copas del Mundo, y de hecho Hernández es el máximo goleador del Tri en Mundiales, junto al ‘Matador’ Luis Hernández, aunque éste hizo sus cuatro tantos en una sola Copa.

Así que, como dice Cuauhtémoc Blanco, le toca a la afición mexicana decidir por el mejor jugador mexicano de todos los tiempos, a nivel de clubes, Selección y en general. Lo que sí es un hecho es que Cuau ha sido el mejor 10 del Tri.

Jugador Goles en Mundiales Goles en Europa Hugo Sánchez 1 240 Cuauhtémoc Blanco 3 3 ‘Chicharito’ Hernández 4 127