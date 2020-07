La NBA está por volver con una formato totalmente nuevo y dentro de una ‘burbuja’ en Orlando (acá te dejamos las imágenes). Son solamente ocho franquicias las que no estarán presentes en la reanudación pero grandes estrellas las que tampoco la jugarán.

La franquicia que más extrañará la NBA, serán los Golden State Warriors que marcaron un legado en los últimos cinco años, ganando tres títulos. Los otros los ganaron los Cleveland Cavaliers y más reciente, los Toronto Raptors.

El juego que tanto amamos está de regreso. 🤩🏀 22 equipos, un solo objetivo: hacer historia. 🏆 #WholeNewGame pic.twitter.com/JUg1scKJLT — NBA MÉXICO (@NBAMEX) July 22, 2020

Un equipo plagado de estrellas pero también otras franquicias que tienen a estrellas en su plantel y de las cuáles nos van a privar por su ausencia en el torneo. Acá te vamos a contar un poco de los que más se van a extrañar.

Klay Thompson y Stephen Curry

Era imposible no hablar de ellos. Stephen Curry, dos veces nombrado como el mejor jugador de la temporada y tres veces campeón de la NBA, no estará en la temporada del 2020. Lo mismo que su compañero, Klay Thompson, quien ha sido seleccionado en cinco ocasiones para el All Star Game.

Trae Young

El base de los Atlanta Hawks será otro de los grandes ausentes en la temporada de la NBA. Trae Young fue el segundo mejor asistidor de la temporada 2018-2019 con 9.33, sólo por detrás de una de las máximas figuras, LeBron James.

Kevin Love y Andre Drummond

El pívot y el ala de los Cleveland Cavaliers no estarán presentes en la reanudación de la NBA. Drummond fue el tercero en recuperaciones durante la campaña anterior, con un promedio de 1.91, mientras que Kevin Love marcó 16 puntos por juego.

Julius Randle

El ala pívot recién firmó en 2019 con los New York Knicks, tras un buen paso por los New Orleans Pelicans. En su primer año promedió 19.5 puntos por partido, por lo que será uno de los grandes ausentes en la nueva temporada de la NBA.

Terry Rozier

La temporada 2019-2020 estaba siendo la primera de Terry Rozier en los Charlotte Hornets y casualmente estaba siendo el mejor año de su carrera. En los 63 partidos disputador, promedió 18 puntos por encuentro y la NBA extrañará su magia.

Blake Griffin y Derrick Rose

Derrick Rose, guardia de los Detroit Pistons, estaba disputando su primera campaña con su nueva franquicia. En 50 partidos, consiguió 18.8 puntos por partido. Blake Griffin, alero del equipo también será una de las grandes ausencia en la campaña de la NBA.

Karl-Anthony Tawns

El joven pívot de los Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Tawns será otro de los grandes ausentes en la temporada de la NBA. En los 35 partidos que disputó en el 2020, promedió 26.5 puntos por partido, en la que era hasta ahora su mejor campaña.