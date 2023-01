Ya pasaron varias horas desde que Damar Hamlin paralizó al mundo del futbol americano y la NFL al desvanecerse en el juego entre Bills y Bengals. El safety de Buffalo sigue en estado crítico en el hospital; sin embargo, la NFL comienza a tomar decisiones sobre lo que sigue para la temporada.

Los Bills publicaron un par de actualizaciones sobre la salud de Damar Hamlin; sin embargo, los reportes se mantienen en que se encuentra en estado crítico. Un rato después, la NFL emitió un comunicado informando lo que sucederá con los próximos juegos.

Además de explicar que se mantienen en contacto con el equipo médico a cargo de Damar Hamlin, la organización reveló que por ahora no hay decisión sobre reanudar o cancelar el juego entre Buffalo y Cincinnati.

En cuanto a la semana 18 y última de la temporada, el objetivo es disputar los partidos conforme lo planeado; es decir, arrancando el sábado 7 de ener con el Raiders vs Chiefs. Bengals jugaría el domingo 8 ante Ravens y los Bills contra Patriots el mismo día.

“Después de hablar con ambos equipos y los líderes de la NFLPA, el comisionado de la NFL Roger Goodell informó que el juego entre Bills y Bengals no se reanudará esta semana. La NFL no ha tomado una decisión sobre la posible reanudación en otra fecha. La Liga no ha realizado cambios a la programación de la semana 18“, agregó la NFL para actualizar el tema alrededor de Damar Hamlin.

¿Qué sucedió con Damar Hamlin en el Bills vs Bengals?

El safety de los Bills sufrió un fuerte impacto en el primer cuarto del partido. Durante unos segundos pudo levantarse y dar algunos pasos; sin embargo, después perdió el equilibrio y se desvaneció en el campo del Paul Brown Stadium.

Sus compañeros intentaron rodearlo de inmediato para que las cámaras de transmisión no captaran la atención médica. Asimismo, las televisoras con derechos evitaron repetir la jugada por respeto a Damar Hamlin y sus seres queridos. El silencio en el estadio fue ensordecedor.

Con el pasar de los minutos se dieron a conocer varias actualizaciones entre los reporteros que cubren la NFL. Por su parte, el representante de Damar Hamlin aclaró que sus signos vitales volvieron a la normalidad, pero que los médicos tuvieron que sedarlo y colocarle un tubo para respirar a través de la garganta.

Los fans jugaron su papel como apoyo para el jugador, a pesar de la distancia. Algunos salieron del estadio y se dirigieron al hospital para rezar juntos y los colores no importaron porque hubo jerseys de los Bills y también de los Bengals.

Entre ellos destacó la presencia de Steffon Diggs, receptor de Buffalo y uno de los elementos más cercanos a Damar Hamlin, quien declaró a ESPN que su deber era estar con su amigo.

