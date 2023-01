El 2 de enero de 2023, Damar Hamlin no sólo acaparó la atención de millones de televidentes, sino que fue el receptor de millones de oraciones tras sufrir un paro cardiaco en plena cancha de los Cincinnati Bengals, y tras recuperar el pulso y ser estabilizado, fue trasladado a un hospital, donde fue inducido a un coma. En el cierre del mismo mes, el jugador delos Buffalo Bills compartió sus primeras palabras en público, algo que para muchos tal vez parecía imposible.

Damar Hamlin ya se dejó ver en la NFL en el estadio de los Bills en la ronda divisional contra los Bengals, y desde un palco festejó las anotaciones de sus compañeros. Aquella ocasión se tapó el rostro con una mascarilla, lentes y una chamarra con gorro, sin embargo se le vio físicamente bien, pues no necesitó ayuda para trasladarse.

Damar Hamlin / Especial

Las primeras palabras públicas de Damar Hamlin

Una semana después de aquel partido de la ronda divisional, en la cual los Bills fueron eliminados, Damar Hamlin habló por primera vez de lo sucedido en aquel Monday Night, no sólo en el aspecto del golpe que le provocó el paro cardiaco, sino en cómo la gente se volcó para ayudar a su fundación, que está enfocada en la ayuda a niños con escasos recursos, a través de juguetes.

“No puedo decirles cuánto aprecio todo el amor, el apoyo y todo lo que he visto en mi camino”, dijo el jugador de los Bills, quien salió del hospital en Cincinnati una semana después del paro, sin presentar secuelas. “Ahora que mis hermanos han cerrado una sólida temporada ganadora y sigo progresando mucho en mi recuperación, creo que finalmente es un buen momento para compartir algunas cosas”, agregó Damar Hamlin en un video compartido por los Bills.

Hamlin explicó que, si bien estaba en condiciones de hablar desde hace un par de semanas, esperó a que la temporada de los Bills terminara en la NFL para compartir su experiencia, además de que requería tiempo para asimilar lo sucedido.

“Fue importante para mí esperar y hablar públicamente en el momento adecuado, ya que era mucho para procesar dentro de mí mismo, mental, físicamente e incluso espiritualmente”, dijo.

Damar Hamlin / Buffalo Biills

Damar Hamlin y el agradecimiento por la ayuda de los fans

Cuando Damar Hamlin se desvaneció en Cincinnati, pocos sabían de la labor social del jugador para recaudar fondos y con ellos comprar juguetes para regalarlos a los niños de su comunidad, de modo que la cuenta no superaba el millón de dólares, y de hecho ese cantidad tampoco era el objetivo.

Ahora, la fundación de Hamlin reunió más de nueve millones dólares. “Lo que me sucedió en el Monday Night Football fue un ejemplo directo de que Dios me usó para compartir mi pasión y amor directamente desde mi corazón con el mundo entero. Y puedo devolvérselo a los niños y las comunidades de todo el mundo que más lo necesitan. Y ese siempre ha sido mi sueño, eso siempre ha sido lo que he defendido y seguiré defendiendo”, declaró.

Damar Hamlin / Bills