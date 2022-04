Mbappé, Haaland y Europa League: El análisis de Dani Alves sobre la actualidad del Barcelona

El Barcelona vive una nueva etapa con Xavi Hernández en el banquillo y los resultados mejoran poco a poco. Pero no todo está en el presente, ya que el estratega y la directiva ya buscan apuntalar el plantel que hoy cuenta con históricos como Dani Alves.

El futbolista brasileño compartió la cancha con su actualidad entrenador y aprovecha ciertos espacios para ‘ayudarlo’ a tomar decisiones. Uno de los rumores en el entorno del club es el posible fichaje de Erling Haaland o en dado caso, Kylian Mbappé. Al menos Dani Alves tiene muy claro por cuál de los dos apostaría y dejó su carta sobre la mesa.

“No echaría el resto por Haaland. Sinceramente, yo no me gastaría mucho dinero en él. En Mbappé sí, pero en Haaland no. Estoy jugando a ser director deportivo, eh, pero yo apostaría antes por Mbappé. Me parece más completo en todos los aspectos. Si vas a hacer una inversión gigante, la tienes que hacer en el mejor. Si dependiera de mí, yo apostaría por Mbappé”, dijo el brasileño en entrevista con Sport.

Pero eso no es todo, porque a pesar de que Joan Laporta descartó el regreso de Messi al Barça, Dani Alves tiene esperanza. Excompañero del ahora jugador del PSG, argumenta que podría ser el momento de volver al club blaugrana si así lo decide el argentino.

“Podría volver un añito conmigo para un último baile. ¿Por qué no? No hay mejor lugar que este. No podríamos estar mejor que en el Barça. Ha ido fuera y ha probado la experiencia. Es hora de regresar a casa si él quiere“, agregó Alves.

“Nos liamos a puños”: El sentir de Dani Alves por no jugar la Europa League

Dani Alves no ha dejado de demostrar su calidad, pero el regreso a Barcelona no ha sido el que todos esperaban. Más allá de los resultados en lo colectivo, el brasileño quedó fuera de la lista de jugadores que disputan la UEFA Europa League. La cantidad de elementos que tiene el plantel blaugrana obligó a que Xavi descartara un nombre y este fue el de su excompañero.

En su momento se habló de que el estratega eligió a Ferran Torres, Adama Traoré y Pierre-Emerick Aubameyang para priorizar el ataque. Sin embargo, quienes saben los motivos están dentro del club y al menos Dani Alves reconoce que en caso de ser campeones, el título tendrá tintes distintos para él.

“Siempre entendí que la vida son fases y sé en qué fase estoy ahora, más cerca del final que del principio. Si esto me lo hace con 25 años, nos liamos a puños quizás… pero ahora estamos aquí para ayudar al Barça y yo sé que le ha dolido tener que tomar la decisión de dejarme fuera. Es un título, aunque sabrá diferente, si el Barça es campeón y no estoy dentro el sabor será diferente“, explicó.