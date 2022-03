¿Dónde quedó el amor? Joan Laporta le cierra las puertas al regreso de Messi al Barcelona

Joan Laporta siempre será recordado como el presidente del Barcelona que tuvo que despedir a Lionel Messi del equipo, pero también uno de los personajes que trabajó mucho para recuperarse de la mala gestión económica que tuvo la directiva pasada.

La relación entre Lionel Messi y Joan Laporta siempre fue buena y hasta se veía al astro argentino muy contento de que Laporta sea nuevamente presidente del Barcelona, peeeeeeeeeero, desafortunadamente la masa salarial del club culé hizo que Leo se fuera del equipo.

Declaraciones posteriores de Joan Laporta sobre la salida de la leyenda argentina del Barcelona, cuando Messi ya estaba en el PSG, no le gustaron mucho al ganador de varios Balones de Oro y parece que la relación se fracturo un poco.

Actualmente, el Barcelona se encuentra en una racha positiva y de buen futbol gracias a Xavi Hernández, mientras que Lionel Messi está padeciendo de un mal momento futbolístico, además de mucha critica por parte de la afición del PSG.

Y con este escenario, se sigue hablando de una posible vuelta de Messi a Barcelona para el mercado de verano y ante el fracaso del PSG en la Copa y la Champions League con la eliminación ante el Real Madrid, peeeeeeero, Joan Laporta no está tan contento con un regreso.

Puerta cerrada a Messi por parte de Joan Laporta

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, concedió una entrevista para RAC1 y mencionó una frase que sella el destino del astro argentino y un posible regreso al Barcelona: “No nos planteamos que vuelva Messi“, fueron sus palabras.

Seguramente muchos aficionados no comulguen con estas declaraciones, porque a la gran mayoría quisieran ver de regreso al mejor jugador en la historia de su equipo vestido nuevamente de blaugrana y en una de esas, levantando otra Champions.

“No he recibido ningún mensaje de Leo ni de su entorno para volver. La verdad es que en estos momentos no nos lo planteamos. Estamos construyendo un equipo joven, combinado con gente de cierta experiencia haciendo una buena simbiosis que vuelve a funcionar. Pero Leo es Leo, el mejor jugador del mundo, reconocido además“, dijo.

“Merece un respeto como jugador y como persona y en el estado de ánimo que viniera es un ganador pero, es algo que no nos planteamos“, agregó Joan Laporta sobre una posible contratación de Messi.