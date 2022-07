Dani Alves fue uno de los jugadores sacrificados en el Barcelona para la temporada 2022-23 y ahora se encuentra en busca de equipo, antes de ponerle fin a su carrera, lo cual podría ocurrir después del Mundial de Qatar. La intención del jugador brasileño era llegar a la Copa del Mundo como jugador del Barcelona, sin embargo, la directiva tuvo otros planes y no le renovó el contrato.

Ante esta situación, Alves lamentó el presente del equipo catalán, no sólo en la parte deportiva, sino en la administrativa, y aseguró que si bien su salida no fue un drama, reprobó la forma en la que quedó desvinculado del equipo.

Pedradas al Barcelona

“No me fui triste, me fui contento de haber vuelto a Barcelona, un momento con el que había soñado durante cinco años. Lo único que no me gustó fue cómo se gestionó mi salida. Desde que llegué dejé muy claro que ya no era un tipo de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder las cosas”, indicó a The Guardian y retomó Mundo Deportivo.

Getty Images

El futbolista brasileño de 39 años de edad, aseguró que en los últimos años Barcelona ha sido ingrato con sus jugadores más importantes, y aunque no mencionó ejemplos, sí aclaró que no se incluye en ese grupo, al argumentar que sus situación es diferente, ya que regresó al club consciente de la situación tan complicada del club en materia económica.

“Este club ha pecado en los últimos años. Al Barça no le importan las personas que hicieron historia para el club. Como culé, me gustaría que el Barça hiciera las cosas de otra manera. No hablo de mí porque mi situación era otro escenario distinto. Estoy eternamente agradecido a Xavi y a Laporta por haberme traído de vuelta”, mencionó.

¿Qué hay del futuro?

Alves ha sido relacionado con clubes de la MLS y también ha sonado en Liga MX, con Pumas, después de haber jugado en Europa con Sevilla, Barcelona, Juventus y PSG. Regresó a Brasil con el Sao Paulo, antes de volver al Barcelona.

Foto: Getty

Con 39 años, ahora es más complicado generar interés entre los clubes mediáticos de Europa.

“Todos hablan de mi edad y dicen que soy viejo, que hace 20 años todos me querían y ahora ya no. Pero no estoy de acuerdo, porque tengo una experiencia que no tenía hace 20 años, si llega un gran partido, los jóvenes están nerviosos y preocupados, pero yo no”, mencionó y aunque indicó las características que debe tener el equipo con el que fiche, no dio grandes pistas sobre su futuro.

“Me gustan los desafíos y me adapto a cualquier situación. Han surgido cosas interesantes. Estoy analizando las opciones que tienen un buen nivel de competitividad”, comentó.