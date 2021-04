Daniela Torres alcanza marca olímpica y rompe en llanto al recordar a su madre

La queretana Daniela Torres se impuso a las condiciones de clima en Italia, donde recorrió los más de 42 kilómetros en 2 horas, 28 minutos y 55 segundos, tiempo con el cual alcanza una plaza olímpica para México.

Torres finalizó en el sitio 15 del maratón que se llevo a cabo en Tuscany Camp Marathon bajo una incesante lluvia al cruzar la meta, su entrenador le confirmó que el tiempo era válido para los Juegos Olímpicos y Daniel rompió en llanto.

No era el cansancio ni la alegría de conseguir el objetivo deportivo. Daniela Torres rompió en llanto por el recuerdo de su madre, quien falleció seis meses atrás.

“La última vez que hablé con ella me dijo que le gustaría verme competir en unos Juegos Olímpicos, por desgracia ya no pudo estar conmigo, pero me dio la fortaleza para salir adelante y terminar la prueba. Sentí un cúmulo de emociones aunadas a todo el esfuerzo que le había dedicado a mi preparación”, indicó que la atleta que entrena en el Estado de México.

Daniela Torres debutó en maratón

El logro de Daniela Torres es aún mayor si tomamos en cuenta esta es la primera vez que compite de manera oficial en un maratón internacional, pues antes se había desempeñado en medio maratón y otras pruebas como 10 mil y cinco mil metros.

“La verdad llegué con muchas dudas, pero mi cuerpo y mi mente reaccionaron bien; el clima no ayudó, pero puse todo de mi parte y se obtuvo la marca. Es maravilloso materializar un sueño, no hay palabras para definir lo que siento”, estableció en entrevista con el Comité Olímpico Mexicano.

¿Qué falta para conseguir el boleto olímpico?

Con la marca conseguida en Italia, Torres alcanza una plaza olímpica para México, pero su lugar en los Juego Olímpicos dependen de las marcas que consigan otras maratonistas mexicanas en las próximas semanas y una vez que se tengan todos los resultados, se repartirán las plazas olímpicas.

Si el tiempo de Torres está entre los mejores resultados, el boleto olímpico para ella se hará oficial. Hasta el momento, Andrea Ramírez y Úrsula Sánchez son las otras dos maratonistas mexicanas que han conseguido marca olímpica.