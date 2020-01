El motivo por el que De Rossi habría pedido rescindir su contrato con Boca Juniors

Tal parece que este 2020 inició bastante turbulento para Daniele de Rossi y Boca Juniors. Este lunes se informó que el histórico futbolista italiano abandonó las instalaciones del club y partió rumbo a Italia y es que según parece un problema familiar lo tiene preocupado y sin poder concentrarse en el futbol, es por ello que ya habría pedido rescindir de su contrato de forma inmediata y anunciaría su retiro oficial.

De acuerdo a información que reveló el diario ‘Clarín’, Daniele De Rossi está pasando por una situación familiar bastante tensa y es que pese a que trató de resolver todo en el ‘parón’ invernal que hubo hace unos días, ahora en el tercer día de entrenamiento con Boca Juniors ya no lo pudo sostener.

La información que se maneja es que una de sus hijas está metida en un problema y es que al parecer tiene conflictos legales con su exmarido, por lo que el futbolista se involucró de más y no ha podido resolverlo.

Además de esto, el medio argentino comenta que su exesposa, madre de Gaia, su hija de 14 años, tiene problemas con la mafia y teme por la integridad de la pequeña, hecho por el que tiene que regresar a Italia a resolver todo y por el que ya no podría continuar en Boca Juniors.

El último motivo por el que ya no podría estar con Boca Juniors, es que él mismo ha dicho que ya no tiene la condición física como para rendir al más alto nivel y es que como hemos visto, las lesiones lo han replegado en la banca y no ha tenido el protagonismo esperado, por lo que todo parece ser definitivo.

Directivos de Boca Juniors ya habrían aceptado rescindir de su contrato y es cuestión de horas para que todo se haga oficial, por lo que citaron a las 15:00 horas de Argentina y 12:00 de la Ciudad de México a conferencia de prensa donde se definirá el futuro del mediocampista. Esta sería transmitida por sus redes sociales.

El retiro del futbol de Daniele De Rossi parece inminente y pese a ello no sería del todo malo, ya que de igual forma se maneja la posibilidad de que el italiano se una a un proyecto que la Roma tiene en puerta, por lo que todo se definirá en cuestión de horas.