Lo que necesitas saber: David Raya se fue de España hacia Inglaterra a los 16 años de edad

Después 14 años, Arsenal está de regreso en los Cuartos de Final de la Champions League, luego de eliminar al Porto en tanda de penales, misma en la que el arquero de los Gunners se convirtió en héroe al detener dos disparos, hablamos de David Raya, un arquero que sorprendió a muchos cuando fue convocado por Luis Enrique para el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de España.

Desde entonces, la vida le ha cambiado al arquero catalán, quien pasó mucho tiempo en las sombras mientras que otros porteros españoles eran protagonistas en la Premier League, como David de Gea o Pepa Arrizabalaga, quienes se quedaron fuera de aquella Copa del Mundo.

¿Quién es David Raya?

David Raya Martín nació el 15 de septiembre de 1995 en Barcelona, y se formó como portero en la academia del Unió Esportiva Cornellá, un equipo que actualmente juega en la Tercera División, sin embargo, se fue a Inglaterra a los 16 años, para formar parte del Blackburn Rovers, que para ese entonces formaba parte de la Premier League.

“Cuando me fui noté que tenía que madurar y crecer solo. Estuve solo en una habitación durante dos años y no me quedaba otra”, compartió el arquero en 2022.

Raya llegó al equipo sub 18, pero fue hasta 2014 cuando firmó su primer contrato profesional, aunque fue cedido al Southport, equipo que actualmente juega en la sexta división de Inglaterra, pero al cual ayudó en ese momento a llegar a la tercera ronda de la FA Cup y fue hasta 2015 cuando pudo debutar con el Blackburn en la Championship.

“Jugar con el Southport me ayudó porque vi a jugadores a los que ganar o perder les significaba mucho. Había un bonus por victoria y ganar suponía que mis compañeros pudieran ir un poco menos apretados a final de mes. Combinaban su trabajo con el futbol y la segunda nómina les permitía pagar el alquiler o la luz, eso me hizo ver las cosas desde otro punto de vista“, recordó.

David Raya en el Blackburn / Getty Images

Debut en la Premier League con Brentford

David Raya dejó al Blackburn en 2019 para fichar con el Brentford, con el que disputó dos años seguidos los playoffs de ascenso a la Premier League, lo cual consiguió finalmente en la temporada 2020-21, y con ello se dio su debut en la Premier League.

Su primer partido como portero en la Premier League fue 13 de agosto de 2021, frente al Arsenal, que se impuso en laque partido 2-0. Para ese entonces, Raya estaba por cumplir 26 años de edad, pero sus actuaciones en la mejor liga del mundo le valieron la convocatoria a la Selección de España, pese a que sufrió una lesión de ligamentos cruzados en la rodilla, aunque éstos no se rompieron y por lo tanto no fue necesaria una intervención quirúrgica.

Su ascenso en Premier League hizo realidad su fichaje con el Arsenal, al que llegó en calidad de préstamo en agosto del 2023 y aunque en el papel sería suplente de Aaron Ramsdale, se adueñó de la titularidad desde la quinta jornada y sólo se ha perdido los partidos contra Brentford, el equipo que aún es dueño de su carta.

David Raya en la Champions League / Reuters

Un portero que puede jugar en cancha

Uno de los motivos por los cuales David Raya ha destacado, es el juego de pies. En un momento el arquero fue elogiado por Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool quien destacó que el entonces portero del Brentford podría jugar de 10, luego de que los Reds recibieran un gol en una jugada que nació con un despeje del arquero español.

Raya asegura que el juego de pies se lo debe a su etapa de formación en España con sus hermanos. “Los fines de semana jugábamos a futbol sala con mi hermano y mis amigos y lo hacía de jugador de campo, de ahí la facilidad y la confianza a jugar con los pies”.

“En casa somos muy futboleros, especialmente mi padre y mi hermano mediano, que era delantero. Como tenía tres años más que yo a mí me tocó jugar de portero, así que gracias a él puedo decir que soy portero”.

David Raya portero del Arsenal / Getty Images

