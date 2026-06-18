¿En qué te fijas primero cuando buscas mercancía oficial de la Selección Mexicana? ¿Qué te hace desembolsar miles de pesos por una prenda? Porque, admitámoslo, la merch oficial de la Selección Mexicana tenía años de diseños sin alma para una tribuna que sí sabe gritar un “¡goool!”.

Ahora que México es uno de los anfitriones de la Copa del Mundo y, también el primer país que hace historia al ser sede por tercera vez, Edoardo Chavarín y Mercadorama se rifaron una misión nacional que vas a querer usar.

¿Cómo crear merch chida para la Selección Mexicana?: ¡La misión de dos mexicanos!

Mercadorama Studio —los genios detrás de tu merch favorita en los conciertos— y el legendario director creativo Edoardo Chavarín —quien marcó a toda una generación en los años 2000 con la marca NaCo— crearon la primera Guía de Estilo de la Selección Mexicana.

Foto: Cortesía

¿Eso qué significa? Simple: Crearon un universo visual, una biblioteca de assets, tipografías y colores para que más de 40 marcas produzcan la mercancía oficial de la Selección Mexicana bajo una misma visión muuucho más cool.

¿”El Tri” necesitaba esta manita de gato? Más allá de eso, estos creadores mexicanos creen que nada se compara con consentir a la afición con algo que le va a encantar.

Foto: Cortesía

“Una Guía de Estilo de la Selección Mexicana poderosa le da posibilidades infinitas a los licenciatarios y al equipo interno para crear piezas que la afición quiera portar con orgullo, ¡y hasta presumir!“ – Ahmed Bautista, fundador de Mercadorama, para Sopitas.com.

“Horizontes Mexicanos”: La joya de la corona en la Guía de Estilo

Al preguntarles qué concepto, textura o tipografía les hacía pensar “¡Esto es México!”, ambos coincidieron en que su favorito de esta Guía de Estilo de la Selección Mexicana es Horizontes Mexicanos.

Foto: Cortesía

Este concepto celebra la riqueza y diversidad de todos los estados de la República; lo abundante y variado que es México en paisajes, tradiciones y formas de expresión:

“Más que representar un sólo México, este concepto busca reflejar la suma de muchos Méxicos que conviven y enriquecen nuestra identidad colectiva. Además, su ejecución gráfica permite hacer un montón de productos distintos“, nos contaron.

¿Y la inspiración? Cuando se trata de diseño gráfico, ¡México es de los mejores! Edoardo Chavarín recuerda la identidad de los Juegos Olímpicos del 68 y los Mundiales del 70 y 86, hasta la iconografía de nuestro transporte público para resaltar que nuestra identidad cultural depende mucho del diseño.

Foto: Cortesía

“Ese extraordinario legado visual y gráfico no sólo nos inspira, también nos compromete a seguir haciendo las cosas bien, a innovar y a sumar nuevas ideas a una tradición de diseño extraordinaria“.

Para la Guía de Estilo de la Selección Mexicana crearon un puente directo entre el gran colorido que ya aporta un país tan rico visualmente como México y leyendas de la talla de Lance Wyman, Pedro Ramírez Vázquez y Eduardo Terrazas.

“La intención es tomar estas referencias como punto de partida, no de manera literal, sino reinterpretándolas desde una mirada contemporánea, fresca y propia“, dijo Edoardo Chavarín.

Piratería e IA: ¿Los verdaderos rivales?

Al hablar de la creación de mercancía oficial de la Selección Mexicana era casi imposible no hablar de un rival rudo en nuestro país: la merch pirata. ¡Que tire la primera piedra quien no la ha comprado!

Foto: Instagram @sopitasfm

Muchas veces no sólo es más barata, sino que el ingenio a la hora de diseñar sorprende a más de uno —pregúntale a The XX—. Al preguntarles si sintieron presión al competir con ello Edoardo Chavarín fue el más honesto:

“De mi lado, lo único que puedo hacer es diseñar con calidad y relevancia para que la gente lo quiera comprar. Hacer bien tu trabajo y sentirte satisfecho. Lo de la piratería no me toca resolverlo, es un tema muy complejo en nuestro país“.

¿Y si hablamos de Inteligencia Artificial? Para ambos pudo ser facilísimo poner un prompt en cualquier IA y sacar 50 propuestas en diez minutos. Pero, en un proyecto tan identitario como este, ¿qué tan prohibido estaba?

Foto: Pexels

“No está prohibida, siempre que se use como herramienta. Pero la IA no siente como nosotros, no ha ido a un concierto o a un partido de futbol. La IA no tiene esta parte humana“, coincidieron ambos.

Por lo tanto, resultaría difícil conectar realmente con los amantes del futbol. Lo interesante de la Guía de Estilo de la Selección Mexicana es que puede crear piezas que cuenten una historia, que puedas presumir en tu sala o en la calle… y no sólo para usarla cuando haya partido o para el día de quehacer en casa.

¿Qué tanto se parece un melómano y un fan del futbol?

¿Somos uno mismo? Al final, todos buscamos identidad a través de la ropa y accesorios que usamos. Para Mercadorama y Edoardo Chavarín, la respuesta es simple: la tribu.

“Lo que tienen en común es la pasión, el anhelo de formar parte de algo. De hecho, te puedes acercar a platicar con alguien que tenga la playera de tu banda favorita porque comparten esa energía. Con el futbol pasa igual“ – Edoardo Chavarín para Sopitas.com

Foto: Cortesía

Seguramente recordarás que internet colapsó con la playera viral de Pumas con Deftones. O las serigrafías de jerseys vintage con el logo de Oasis. ¡Joyitas puras! Pues Edoardo Chavarín y Mercadorama son también dueños de tremendos diseños. ¡Cómo no confiar en ellos para abrazar a toda una afición nacional!

Identidad nacional: ¡México le enseña al mundo cómo se hace!

Y aquí, querido lector, ¡es donde entra el verdadero orgullo nacional! La identidad visual de la Selección Mexicana para el torneo más importante del planeta no se mandó a hacer a un estudio fancy de Nueva York o Europa.

Se quedó en manos de mentes que crecieron en las las calles de México, que son parte de nuestra cultura, pasión y folclor. Talentos que se desvelaron, estudiaron y trabajaron al mismo tiempo, cruzaron fronteras y hasta apretaron el cinturón para sobrevivir.

Edoardo Chavarín y Ahmed Bautista de Mercadorama son la prueba de que “el éxito de la noche a la mañana toma diez años” . El primero es hoy uno de los mejores directores creativos el país —tanto que hasta el festival Coachella se lo llevó para diseñar su merch—.

Foto: Cortesía

El segundo, director general de la empresa de merch más importante en Latinoamérica con la confianza de más de 500 bandas nacionales e internacionales. ¡Aplausos!

Estos proyectos independientes, nacidos de la contracultura, hoy le enseñan a marcas transnacionales cómo representar a un país ante los ojos del mundo entero. ¿Nada es imposible? No si lo sueñas, no si lo persigues:

“Miren lo que está pasando en el Mundial, con equipos como Cabo Verde que empatan a potencias como España… ¡están pasando cosas que se creían imposibles!“, nos dijo Edoardo.

Foto: Cortesía

Así que ya te la sabes: la próxima vez que veas una gorra, una chamarra o playera oficial de la Selección Mexicana, siéntete doblemente orgulloso. Primero, ¡porque nos vemos increíbles! Y, segundo, porque detrás está el duro trabajo del verdadero talento mexicano.