Debbie Hewitt se convertirá en la primera presidenta de la Asociación Inglesa de Futbol

¡Histórica y pionera! La Junta Directiva de la Asociación Inglesa de Futbol (FA) designó a Debbie Hewitt como su nueva presidenta, así que se convertirá en la primera mujer que asume el cargo en los 157 años de historia del organismo.

El panel de selección de la FA está conformado por 7 miembros, que tomaron la decisión de manera unánime y aseguraron que “ella tiene experiencia en una amplia gama de sectores comerciales, así como las cualidades de liderazgo y el carácter requeridos para el puesto“.

Debbie Hewitt comenzará su gestión en enero de 2022, pero será ratificada formalmente el 22 de julio de 2021. Mientras llegan esas fechas, Peter McCormick se mantendrá como presidente interino.

We’re pleased to announce that our board has nominated Debbie Hewitt MBE to become our new Chair from January 2022, subject to ratification by our council:

