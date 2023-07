Lo que necesitas saber: A propósito del debut de Lionel Messi con el Inter Miami vs Cruz Azul, recordamos otras veces que Leo y La Máquina estuvieron "relacionados"

Lionel Messi y Cruz Azul tienen una relación “cercana”… ¿no nos crees? Por acá venimos a hablarte de algunas situaciones que lo comprueban. Sí, situaciones que se convierten en “conexiones” entre Lionel Messi y La Máquina Celeste previo al partido entre Inter Miami y Cruz Azul en la Leagues Cup donde se dará su debut.

Todo listo para el debut de Messi vs Cruz Azul / Foto: Inter Miami

Leo y los celestes han estado conectados por más que ese partido de la Leagues Cup 2023. Desde la visita de Messi al estadio cementero, la familia y hasta las maldiciones que tenían encima de no poder ser campeones.

4 “conexiones” entre Lionel Messi y Cruz Azul a propósito de su debut con Inter Miami

No se diga más, te dejamos a continuación las situaciones a las que nos referimos, ya tú dirás si es cosa del destino, de la fortuna, simple coincidencia o lo que sea. El punto es que ningún equipo mexicano tiene tanto para relacionarse con Messi como Cruz Azul.

El día que Messi visitó el Estadio de Cruz Azul

Messi sólo ha jugado dos veces en México en toda su carrera, y la primera fue en el Estadio Azul. Fue el 31 de julio de 2011 para un partido amistoso con motivo de su Fundación con otros exjugadores como Jorge Campos, Gerardo Torrado, Braulio Luna y “Chaco” Giménez. “Messi and friends” vs “Estrellas del Mundo”.

Max Biancucchi

Si eres medio old, seguro recuerdas este nombre. Max Biancucchi es primo de Messi, y sí, jugó en Cruz Azul. Imposible olvidar cómo lo presentaban en las noticias de entonces por ese lazo familiar con La Pulga.

Levantar un trofeo después de una laaaaaaarga sequía: Messi (apretón de manos) Cruz Azul

2021 es un año que ningún aficionado de Argentina podrá olvidar y tampoco ningún aficionado de Cruz Azul. Mientras los celestes pusieron fin a la malaria de 23 años sin título en la Liga MX, Leo Messi finalmente pudo levantar un título con Argentina al ganar la Copa América.

Messi terminó su sequía sin título con Argentina el mismo año que Cruz Azul en la Liga MX / Foto: Getty

El debut de Leo Messi con Inter Miami será frente a Cruz Azul

No lo confirman aún pero parece un hecho. Inter Miami enfrentará a Cruz Azul en la Leagues Cup y ese partido tendrá todos los reflectores por la posibilidad de que Messi tenga sus primeros minutos en partido oficial con su nueva camiseta (por cierto, aquí te decimos cómo y dónde ver en vivo el partido).

Como ves, aunque por alguna razón Messi no llegara a tener minutos en el Inter Miami vs Cruz Azul, algo más que ese partido los vincularía. Sólo queda disfrutar del enfrentamiento, mira que a otros equipos no les ha ido nada bien contra el argentino… ¿cómo le irá a La Máquina?

