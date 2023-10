Lo que necesitas saber: Es un juego crossplay, lo que significa que se puede jugar entre consolas para el modo online

Videojuegos como el ‘FIFA Street’ o ‘NFL Street’ tienen un lugar bien guardado en el kokoro de los fans gamers, porque simplemente era otro tipo de simulación al típico deporte… bueno, algo así es ‘Wild Card Football’ con todo y Colin Kaepernick.

Desafortunadamente, los desarrolladores de videojuegos dejaron de lado este tipo de entregas callejeras y por mucho tiempo no hubo ediciones ‘street’ de los deportes.

Hasta que ‘FIFA’ -y ahora ‘EA Sports FC 24’– lo trajo como contenido adicional en el videojuego de deportes, pero en cuanto al futbol americano, sí abandonaron gacho a los fanáticos de los emparrillados.

Portada del videojuego ‘NFL Street’ – Foto: Captura de pantalla

Ojo, que este no es juego de la NFL, porque los equipos no aparecerán en esta entrega, pero eso no quiere decir que los jugadores sean genéricos porque sí vienen las estrellas de la liga más importante de futbol americano.

¿Cómo puede ser eso? Sencillo, porque los derechos de imagen de los jugadores no pertenecen a la NFL, sino a la asociación de los futbolistas, que es totalmente aparte de la liga.

Es por eso, que puedes elegir entre cientos de jugadores para armar un equipo de ensueño, pero con la condición que sean siete los elegidos para enfrentarte al mismo número de jugadores en el rival.

Captura del ‘Wild Card Football’ – Foto: playgroundssports.com

Colin Kaepernick es una de las personas importantes en la promoción de este videojuego, porque es uno de los embajadores de ‘Wild Card Football’ y por lo menos, en este videojuego sí podrá jugar.

“Me encanta ser parte de cualquier esfuerzo para lograr que más personas se interesen en él (futbol americano). No se trata solo de replicar la experiencia del fútbol tradicional; se trata de tomar llevar el juego a nuevas alturas y hacerlo accesible y divertido para todos“, dijo Colin Kaepernick en entrevista.

La idea del videojuego es usar muchos comodines, casi 150 disponibles para aprovechar las habilidades especiales de los jugadores. Desde hacerse invisible momentáneamente hasta crear muros donde no existen.

Las habilidades especiales en el ‘Wild Card Football’ – Foto: playgroundssports.com

En el ‘Wild Card Football’ se puede jugar en el modo exhibición sin conexión, en el modo temporada y también hay juegos en línea donde puedes conectarte con tus amigos, porque tiene la ventaja de ser crossplay, o sea, se puede jugar entre consolas.

Una de las cosas más chidas del videojuego, es la personalización. Porque al no tener los logos de las franquicias de NFL, puedes crear a placer el escudo, uniformes, colores y estadio.

También, tienes la posibilidad de crear tu libro de jugadas y tu propio mazo de cartas comodines para que seas invencible. Este videojuego está disponible para Nintendo Switch, Play Station, Xbox y Steam.

