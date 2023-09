Lo que necesitas saber: El 29 de septiembre, es el lanzamiento oficial del 'EA Sports FC 24' en el mundo

Cuando las relaciones se rompieron entre EA Sports y FIFA, muchos fans de los videojuegos se preocuparon por lo qué pasaría con la saga de videojuegos de futbol, pero la desarrolladora calmó a todos con ‘EA Sports FC 24’.

Sí, EA Sports no dejó que las aguas turbulentas de las redes sociales especularan sobre su futuro y cuando todavía estaban viendo algunas actualizaciones del ‘FIFA 23’, ya trabajaban en el ‘EA Sports FC 24’.

Poco tiempo después de la ruptura oficial, llegó el anuncio del nuevo videojuego y sorprendió a todos, porque lo lanzarían como cada año, sin faltar a su fecha, para no dejar a sus fans sin videojuego.

Portada del videojuego ‘EA Sports FC 24’ – Foto: EA Press Portal

¿Qué podíamos esperar de ‘EA Sports FC 24’?

Bueno, aquí es donde la cosa se pone bastante buena, porque seguramente muchos fans gamers pensaron que el videojuego tomaría un rumbo distinto al ya no ser ‘FIFA’.

La cosa es que no fue así, porque el máximo organismo del futbol sólo daba el nombre. El resto de licencias, de desarrolladores y todo lo que tenga que ver con el videojuego, era parte de EA Sports.

Así que, se sabía que para ‘EA Sports FC 24’, las cosas no cambiarían mucho en cuanto a la jugabilidad y modos de juego. Sí, se esperaban mejoras, pero no un giro de 180 grados.

EA Sports presenta su nuevo videojuego deportivo – Foto: Especial

Lo que sí nos encontramos con el nuevo videojuego

Como era el estreno de una nueva saga, tenían que echar la casa por la ventana y eso significa que hasta el más mínimo detalle sería importante para EA Sports, además de los desarrolladores.

Desde que probamos los ajustes generales del juego, nos dimos cuenta de un detalle que seguramente en otras ediciones ya venía, pero nos parece importante recalcar.

‘EA Sports FC 24’ ofrece su videojuego para que todas las personas que gusten jugarlo y tengan alguna condición en los ojos como Daltonismo, no tengan ningún tipo de problemas.

Modo de juego para los que padecen Protanopia – Foto: Captura de pantalla Modo de juego para los que padecen Deuteranopia – Foto: Captura de pantalla Modo de juego para los que padecen Tritanopia – Foto: Captura de pantalla

Esos detalles de inclusión, son simplemente asombrosos, pero no podemos dejar de hablar de inclusión en el ‘EA Sports FC 24’, si no hablamos del excelente (y real) trabajo que se aventaron con Carson Pickett, que nació sin antebrazo y mano izquierda, lo replicaron fielmente para hablar de inclusión.

Carson Picket en el videojuego ‘EA Sports FC 24’ – Foto: Captura de pantalla

Entrados en materia, aquí va lo que nos gustó del ‘EA Sports FC 24’

Desde que el logo de EA Sports aparece en la pantalla, sabes que vivirás no sólo una simulación de un partido de futbol, sino un auténtico partido que te lleva al borde de las emociones.

Como cada edición, se va ajustando el nivel del rival a como vayas jugando, otros que ya son fans de la saga, pueden comenzar en nivel alto si así lo desean, pero eso sí, cada partido es una experiencia totalmente diferente.

Los desarrolladores hacen tan buen trabajo con mejorar los gráficos que, parece que estás viendo un partido real y no jugando un videojuego. Desde las imágenes previo a jugar el partido, te transportan a los pasillos del estadio.

Ya sobre la jugabilidad, realmente, no cambiaron mucho del ‘FIFA 23’, cumpliendo con aquel dicho: “Si no está roto, no intentes arreglarlo”, así que, no se metieron en broncas y sólo mejoraron algunos aspectos.

En general, los que jugaron la edición pasada, les será muy fácil entrarle de lleno a ‘EA Sports FC 24’. En Sopitas.com nos pasamos horas y horas echando partidos para probarlo y cada vez nos gustó más.

Festejo de un partido femenil Simulamos un Bayern Munich vs Manchester United Los gráficos pre partido son absolutamente impresionantes Las interacciones con el árbitro, también son bastante frescas

Modos de juego y gráficos

Tampoco se metieron en broncas con el ‘EA Sports FC 24’ y los mismos modos de juego de la edición pasada, los encuentras en este videojuego. Volta el más interesante por la personalización y esa nostalgia a ‘FIFA Street’.

Ahora, si quieres comprar el videojuego para pasar un buen rato, no dudes en hacerlo. Ya sea sólo, el modo carrera de DT y jugador, es lo ideal. Pero, si estarás con amigos y familia, pueden jugar partidos de Champions o Libertadores.

Puedes jugar un partido de Champions en ‘EA Sports FC 24’ También de Copa Libertadores Y hasta de Champions Femenil

¿Los y las jugadores realmente se ven reales? Bueno, como la tecnología que utilizan para desarrollar los rostros, es de última calidad -y mejora si tienes consola de última generación + una TV potente-, pues aquí una probadita.

Así se ve Benzema en el videojuego Messi luce espectacular con el Inter Miami ¡SIUUUUUUUUUUUUUUU! Cristiano Ronaldo siempre al 100% en los videojuegos

Nuestro veredicto

No es complicado, ‘EA Sports FC 24’ es uno de esos videojuegos indispensables en la sala/cuarto/o donde juegues de cualquier fan al futbol o gamer, porque cada minuto no es un desperdicio.

En Sopitas.com nos encantó y de todos los juegos de futbol que EA Sports nos ha dejado probar, sin dudas, el ‘EA Sports FC 24’ es el mejor dentro del repertorio.

