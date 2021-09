La decepción del tridente del PSG y los nueve goles del City vs Leipzig en la Champions League

El segundo día de Champions League tenía varios platillos fuertes, encuentros como el Inter vs Real Madrid, Liverpool vs Milan y Brujas vs PSG eran los más atractivos y sinceramente, fueron unos juegazos, típicos de la Chaaaaaaaaaaampions.

Pero vamos primero con lo primero, porque tuvimos un par de tragos fabulosos antes del platillo fuerte y como entrada nos dejaron a Haaland y la victoria del Borussia Dortmund sobre el Besiktas y el histórico debut del Sheriff en Champions con victoria ante el Shahkatr Donestk.

Seis partidos fueron los que nos tocaron como plato principal y fue el PSG, el que se llevó los reflectores por el hecho de que sería la primera vez en que Mbappé, Neymar y Messi jugarían juntos y no existe mejor escenario que el de la Champions League.

Y toda una feria de goles -aunque no en todo los partidos- nos regaló esta jornada de miércoles en la fase de grupos de la Champions League y sin tanta demora, vamos con el resumen de los partidos.

Resumen de los partidos de la jornada 1 de fase de grupos en la Champions League

Atlético de Madrid 0-0 Porto

Un duelo que prometía mucho, pero nos entregó poco o hasta nada. Ni el factor de la localía ni el tener en ataque a Luis Suárez, Joao Felix o Antoine Griezmann fueron suficientes para el Atleti del Cholo encontrara el gol y con sólo un tiro a puerta, era más que difícil.

Brujas 1-1 PSG

El morbo de ver por primera vez a Mbappé, Neymar y Messi juntos se fue apagando poco a poco, pues el gusto sólo duró 45 minutos porque el francés se fue de cambio. Parece que la adaptación al tridente les está costando un poquito y se notó en el partido en Bélgica, del que fracasaron en la visita con un empate.

¡La tuvo Messi! 👀 Bombazo del argentino que Simon Mignolet detiene en la línea 🧤 🇧🇪 @ClubBrugge 1-1 @PSG_espanol 🇫🇷 ⁰#TNTSportsMex EN VIVO

📲 https://t.co/FB9C53DMio pic.twitter.com/jiMt6PBikk — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 15, 2021

Internazionale 0-1 Real Madrid

Un partidazo en toda la extensión de la palabra, pero en el que no llegaron los goles (hasta el final) y en eso tenemos que culpar -si así podemos decirle a la gran actuación de ambos- a los porteros Courtois y Handanovic. Rodrygo hizo un golazo al final del partido para llevarse los 3 puntos.

Liverpool 3-2 Milan

Una nueva edición de ese partido que nos regaló finales de Champions League en 2005 y 2007. Y nos hicieron recordar aquellos partidos, ahora en Anfield. Liverpool pasó las de Caín para poder sacar la victoria, después de que terminara el primer tiempo con el marcador adverso.

Manchester City 6-3 RB Leipzig

Pep Guardiola salió con las armas afiladas y desde el primer momento fue a buscar los tres puntos y temprano en el partido encontró la ventaja en el marcador. Jack Grealish sigue demostrando que vale esos 100 millones -poco más- que se pagaron por él. Un total de 9 goles, una auténtica locura de partido.

Sporting de Lisboa 1-5 Ajax

Un verdadero paseo se dio el Ajax y a los 10 minutos ya lo ganaba por 2 goles a cero. Sebastien Haller fue sin duda la gran figura de la primera jornada de la Champions League. Haller hizo nada más ni nada menos que 4 goles nada más a su cuenta personal y en el primer partido. Edson Álvarez se sigue afianzando como titular.