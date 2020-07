“Es injusto, no hice nada malo”: Julio César Chávez Jr habló de su suspensión indefinida

La polémica en torno a Julio César Chávez Jr no termina. Después de que se dio a conocer que el ‘Hijo de la leyenda’ fue suspendido de forma indefinida, salió a dar la cara respecto a este hecho y es que él considera que la sanción impuesta por la Comisión de Boxeo en Nevada es injusta, pues no ha hecho nada malo como para recibir ese castigo, argumentando que no se realizó los exámenes antidoping porque no tenía licencia.

En entrevista con el programa ‘No puedes jugar boxeo‘, Julio César Chávez Jr habló de la suspensión indefinida que recibió, donde aseguró que su abogado ya metió una demanda en contra de la Comisión de Boxeo en Nevada; apelarán la sanción, demostrarán que nunca estuvo bajo la influencia de alguna sustancia y que toda la situación que lo rodea ‘es un error’.

“Mi abogado en Nevada ya metió creo la demanda contra (la Comisión de) Nevada diciendo que no hay nada, que nosotros hayamos hecho algo malo. Todos los antidoping han salido negativos. Hemos estado abiertos a todo. Pienso que cualquier Comisión en Estados Unidos, que no sea la de Nevada, si ven el caso van a darme permiso porque nunca he hecho nada malo“, comentó Julio César Chávez Jr.

Cabe recordar que a finales del 2019, Julio César Chávez Jr de igual forma se negó a hacer la prueba de antidoping previo a medirse a Daniel Jacobs. Cambió de sede la pelea, se realizó en Arizona y aunque sí pudo subir al ring perdió en el sexto round por KO técnico. Hoy en día comenta que no se realizó la prueba ya que no tiene licencia de boxeador y sería incongruente pedirle que la haga si no la tiene en su poder.

“El día que ellos quisieron hacerme el doping yo no tenía licencia de boxeador. Es como hacerle uno a Mike Tyson ahorita; no tienen la manera. ¿Cómo te van a hacer un antidoping si no tienes licencia como boxeador? Esa es la situación, pero desgraciadamente esa Comisión de Nevada ha sido muy, muy criticada y en otros casos pareciera que ha pasado lo contrario. Se me hace injusto, injusto totalmente para mí que me hayan hecho algo de nada“, dijo Julio César Chávez Jr.

Finalmente Chávez Jr terminó atacando a la Comisión de Boxeo de Nevada argumentando que desde hace un tiempo lo andan ‘cazando’, pues buscan hacerle exámenes antidoping ‘sorpresa’, lo vigilan en cada paso que da y parece que sólo buscan perjudicarlo, por lo que a partir de ello es que lo han ‘difamado’ en gran medida.

“Fue algo injusto completamente. Yo me hice todos los doping, en todos salí negativo. Nada más en uno que llegaron al gimnasio, no sé cómo sabían que ya había llegado de Tijuana y no me enseñaron el contrato y fue por lo que se hizo la difamación. Me trajeron en una difamación que hasta cinco días antes de mi pelea, decían que no iba a pelear, pero he estado al 100 por ciento“, sentenció Julio César Chávez Jr.

La actualidad del ‘Hijo de la Leyenda’

Julio César Chávez Jr no ha peleado desde el pasado 20 de diciembre del 2019, justamente cuando perdió ante Daniel Jacobs. Este cierre de año se decía que pelearía ante Gennady Golovkin, ‘eterno rival’ del ‘Canelo’ Álvarez pero las negociaciones han estado estancadas por la pandemia de coronavirus. Se desconoce si hay algún arreglo con otro pugilista por lo que sólo queda esperar nuevas noticias. Se la pasaba mejor haciendo videos en su casa.