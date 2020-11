“Es un fracaso, el equipo careció de actitud”: El ‘Piojo’ Herrera tras la eliminación del América

Esta liguilla va tomando forma de cara a la recta final luego de que dos series de Cuartos de Final ya han sido definidas. La ‘sorpresa’ sin duda alguna la dio Chivas, quien eliminó al América tras vencerlos en el Estadio Azteca. Miguel el ‘Piojo’ Herrera sabe que este resultado es un fracaso, pues su equipo careció de actitud y ahí están las consecuencias.

El América de la mano del ‘Piojo’ Herrera siempre había accedido cuando menos a la instancia de Semifinales, hecho que ya no pudo ser en este Guardianes 2020, por lo que Chivas rompió una gran racha que tenían en Coapa y ahora buscará acercarse a las Águilas en cuanto a títulos.

¿Qué dijo el ‘Piojo’ Herrera tras la eliminación del América?

De acuerdo a declaraciones dadas en conferencia de prensa, Miguel el ‘Piojo’ Herrera aceptó que el América fracasó dentro de la Liga MX. Si bien aún les queda la Concachampions, es un torneo que no va a suplir o tapar lo hecho en la liguilla.

“Fue un partido desafortunado, ellos nos sacan jugadas con un disparo, tuvimos un par de jugadas para concretar y no pudimos. Si el equipo no levanta el título es un fracaso, eso lo sabemos todos, la decisión del puesto hay que preguntárselo a Santiago Baños; la CONCACAF es un torneo diferente y no salva el fracaso de la liga”, mencionó el ‘Piojo’ Herrera.

Además de esto, el ‘Piojo’ Herrera comentó que su eliminación no se debió a cansancio o algo similar, sino que les faltó determinación y ganas. Cuando quisieron reaccionar en la serie, ya era muy tarde, pues la ventaja de las Chivas era casi inalcanzable.

“Creo que un jugador no puede sentirse cansado, estamos en la liguilla y es en donde más ganas tienen de jugar. Todos los equipos sufrimos lesiones y Covid, yo creo que no están cansados, ni mentalmente porque estás en liguilla, la eliminación no pasó por cansancio sino por determinación y cuando quisimos poner ganas ya no nos alcanzó”, dijo el ‘Piojo’ Herrera.

Finalmente el ‘Piojo’ Herrera comentó que la temporada regular que hizo el América fue buena, pues hicieron muchos puntos pero la liguilla fue mala y en esta etapa un error te puede costar la eliminación, como pasó con las Chivas.

“Fue una temporada difícil pero ese no es pretexto, el equipo careció de actitud y en el segundo tiempo fue cuando lo hizo mejor pero ya cuando teníamos que hacer tres goles, al final de cuentas, sumamos una buena cantidad de puntos y esta temporada regular fue buena pero la liguilla fue mala y por eso estamos eliminados”, sentenció el ‘Piojo’ Herrera.