¡Que no salgan! Dele Alli habría ‘violado la cuarentena’ para irse de fiesta con sus amigos

La situación que se vive en todo el mundo debido al coronavirus, es crítica y hay algunos personajes que se lo toman a la ligera sin importar las recomendaciones. Este es el caso de Dele Alli, jugador del Tottenham, quien habría ‘violado’ la cuarentena para irse de fiesta con sus amigos, siendo evidenciado y a la espera de recibir un castigo.

De acuerdo a información del diario británico ‘The Sun’ y rescatado por el diario ‘Marca’, los jugadores del Tottenham recibieron la orden de no salir de sus casas una vez que paró la Premier League por el coronavirus.

Cada uno tiene un plan de trabajo para mantenerse en forma en esta cuarentena, les pidieron cuidar su salud ahora que la pandemia se ha acelerado y la petición era muy simple: ¡no salgan! Pero esto a Dele Alli no le importó.

Según los reportes de medios británicos, se vio a Dele Alli junto a su pareja y algunos amigos en algunos ‘pubs’ (bares) de Reino Unido en plena fiesta, donde se le vio muy divertido, despreocupado y bebiendo sin preocupación alguna.

Se dice que Kyle Walker, jugador del Manchester City y su compañero en la Selección de Inglaterra, también lo acompañó a dicha reunión, por lo que a falta de confirmación, este hombre también recibiría una sanción por parte de su club.

De igual modo se le había visto en días anteriores desayunando en restaurantes y caminando por las calles, hecho que no es del todo malo para algunos pero el hecho de ‘violar’ la cuarentena impuesta en Reino Unido, es lo que no gusta a muchos.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Dele Alli entra en polémica por el coronavirus, pues en febrero subió un video donde comenzó a toser y se ‘burlaba’ de un hombre asiático que aparecía en el fondo. Se ganó innumerables críticas y el rechazo de muchas personas.

The @FA turned a simple joke between two team-mates & friends (Bernardo Silva & Mendy) into a tweet with racist intent and charged Bernardo with misconduct. I want the same energy with Dele Alli here after getting BLATANTLY RACIST toward a random Asian. pic.twitter.com/qvyFIbNook

— Nora (@cityznn) February 9, 2020