Lo que tienes que saber de la demanda de Florian Thauvin vs Tigres ante el TAS

Lo que necesitas saber: Tigres rescindió unilateralmente el contrato de Florian Thauvin y el francés pide que le paguen todo el dinero que hubiera recibido de haberlo terminado hasta 2026 como se tenía previsto

Florian Thauvin fue y seguirá siendo una bomba de la Liga MX. Antes por ser un fichaje traído desde Europa; ahora, porque le metió una buena demanda a Tigres.

¿Como poooor? ¿Como para? ¿De cuánto estamos hablando? Vamos a repasarlo de volada primero y con base en eso, quizá podemos anticipar qué podría pasar en todo este embrollo.

¿Por qué Florian Thauvin anda demandando a Tigres?

“Club Tigres informa que se ha tomado la decisión de dar por terminada la relación laboral con el jugador, Florian Tristán Mariano Thauvin. Agradecemos a Florian por el esfuerzo y profesionalismo mostrado a lo largo del año y medio en el que militó con nosotros y le deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos”, con esas palabras fue como Tigres anunció la salida de Florian Thauvin en enero de este 2023.

Fue uno de los jugadores que no le llenó el ojo a Diego Cocca y su vacante abrió la posibilidad de que llegara Nico Ibañez. Pero el francés no se fue contento ya que la decisión fue unilateral, es decir, fue Tigres quien dijo “adiós Thauvin, te irá mejor en la Serie A” (porque allá se fue) pese a que el jugador quería continuar cobrando jugando en San Nicolás.

Eso sí, Tigres le dio su sobrecito amarillo (en sentido figurado) a Florian Thauvin al darle las gracias. Le dieron un finiquito que consistía en tres meses íntegros de su sueldo, unos 27 millones de pesos según informa El Fantasma Suárez en su columna para El Heraldo de Puebla; 9 millones por cada mes, que era lo que cobraba Florian Thauvin en Tigres.

El problema es que de haber terminado su contrato, en junio del 2026, Florian Thauvin habría recibido unos 13 millones de dólares más. Y sí, tal como amenazó desde que se presentó con sus abogados en las instalaciones del equipo cuando le avisaron que estaba fuera, esa es la cifra por la que el francés está demandando a los felinos ante el TAS.

¿Y cuál es la respuesta de Tigres ante la demanda de Florian Thauvin?

Pues dice Tigres que no va a decir nada. De acuerdo con ESPN, una fuente del club felino aseguró que atenderán el asunto por las vías correspondientes, pero mientras no haya resolución, no dirán nada ni emitirán una postura.

Lo que sí ya sucedió es que Tigres presentó como pruebas el comprobante del mencionado finiquito, así como una copia del contrato de Florian donde hay una cláusula que indica que en caso de echarlo por decisión unilateral, le pagarían esos tres meses y ya. Ese documento tiene la firma de Thauvin, así que se ve difícil que gane.

¿Y cómo le ha ido a otros que enfrentaron demandas con Tigres ante el TAS?

Los antecedentes andan parejos cuando hablamos de demandas de o contra Tigres ante el TAS. Aquí un breve recuento de cómo le fue antes a los felinos cuando anduvieron en una situación similiar como la que ahora enfrentan con Florian Thauvin:

Involucrado Por qué fue la demanda Quién ganó José Pékerman El DT argentino también demandó a Tigres por rescindirle el contrato antes de tiempo José Pékerman La “Gata” Fernández Tigres demandó a Gastón Fernández por “abandonar” al club argumentando problemas personales, pero después firmó un contrato sin avisarles con Estudiantes de La Plata Tigres Kikín Fonseca El Kikín Fonseca demandó a Tigres por presuntamente deberle dinero cuando dejó al equipo para irse al Atlante, pero los felinos no tenían ninguna deuda con él Tigres Alan Pulido Alan Pulido demandó a Tigres por negarle el pase internacional para jugar en Europa argumentando que ya había cumplido su contrato con Tigres y que falsificaron su firma en una extensión por dos años más. Obtuvo un permiso especial para jugar con el Levadiakos y con Olympiacos sin negociación alguna entre ambos equipos griegos y Tigres, pero cuando el TAS le dio al razón a los felinos, hubo que darles una compensación por el tiempo sin cumplir Tigres Lucas Zelarayán Aquí hablamos de un caso doble: primero Zelarayán pidió una prima a Tigres por su traspaso a la MLS. Tigres ganó esa demanda, pero luego Belgrano (equipo del que llegó Zelarayán a Tigres) exigió un 30 por ciento de la venta y el TAS determinó que sí debían pagarle Tigres le ganó a Lucas Zelarayán y luego perdió con Belgrano

