De por sí había muchos inconformes con la realización del Abierto de Australia y la cosa va a empeorar… Denis Kudla protagonizó una extraña situación durante los partidos de clasificación, pues dio positivo a COVID-19 y recibió la noticia muy tarde.

Resulta que el estadounidense nacido en Ucrania disputó su juego ante el marroquí Elliot Benchetrit en Doha, Qatar, y se enteró del resultado de su prueba cuando el segundo set ya estaba muy avanzado.

De acuerdo con el reporte de Reuters, Kudla ganaba 6-4 y 5-3, un médico se acercó a la cancha para dar aviso a su entrenador y a los supervisores correspondientes. Sin embargo, el juez no suspendió el partido y se consumó la victoria del norteamericano.

Benchetrit es francés de nacimiento y se naturalizó marroquí hace poco, por lo que este era su primer juego bajo su nueva bandera. Desafortunadamente, todo indica que su camino rumbo al Abierto de Australia ya terminó.

Con el diagnóstico positivo Denis Kudla quedó fuera de los clasificatorios, pero Elliot dio a conocer que él también podría aislarse en cuarentena durante siete o hasta 10 días.

“Estamos esperando para ver si me consideran como contacto cercano. Y si lo soy, es un doble golpe porque perdí el partido, jugué contra un positivo y no obtuvieron el resultado antes del partido. Tendría que quedarme una semana en la habitación (en cuarentena)“, explicó el marroquí en sus historias de Instagram.

This is weird

Elliot Benchetrit, who lost to Denis Kudla 6-4 6-3 in the AO qualifying R1, says that news that Kudla tested positive to COVID broke out at 5-3 in the second set…

…and Benchetrit was told later that if he had won the game for 5-4, he would have been through? pic.twitter.com/Dw4vRlPdTt

— Bastien Fachan (@BastienFachan) January 11, 2021