En imágenes: El desfile de Atlanta Braves y los festejos en casa por el título de Serie Mundial

¡Que siga la celebración! Atlanta Braves terminó la Serie Mundial con un 4-2 en casa de los Astros de Houston, por lo que el festejo con su gente tuvo que esperar. El tradicional desfile con trofeo en mano se llevó a cabo con éxito, aunque prácticamente sin medidas sanitarias por el COVID-19.

Pasaron poco más de 2 días antes de que miles de aficionados pudieran celebrar con sus ídolos. Lo importante es que valió la pena y las calles de Atlanta se pintaron de blanco y rojo para recibir a los campeones.

Como se acostumbra en casi todos los deportes, los peloteros se subieron a un autobús que recorrió avenidas principales. Esto permitió que los jugadores siguieran la fiesta que comenzó durante la noche del 2 de noviembre y la afición tuvo un poco más cerca el trofeo.

Joc Pederson fue uno de los grandes protagonistas de la celebración, pues mostró todo su estilo desde las primeros minutos del día. Pero si hay una forma de definir lo que sucedió en las calles de Atlanta que recorrieron los Braves, sería correcto decir que el ambiente fue una locura.

Una fiesta que se planeó durante los últimos 26 años por fin pudo llevarse a cabo. En el mundo de los deportes eso lo dice todo, ya que las largas rachas son complicadas; no obstante, el momento en el que llegan a su fin sabe a toda la gloria en el planeta.

Uno de los momentos más divertidos lo protagonizó Blooper, la mascota de la franquicia, que dio su propio paseo en un camión de bomberos. Pero la mejor parte del día llegó en el Truist Park. Con todo y que los Bravos no pudieron consumar el título en casa, regresaron a ella para presumir su nuevo trofeo.

A party 26 years in the making. pic.twitter.com/h57mWpnn0p

.@BlooperBraves relishing in the spoils of victory pic.twitter.com/c5ZrSqWNcc

— Fichael Moo (@michaelg366) November 5, 2021