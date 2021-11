¡Atlanta Braves es campeón de la Serie Mundial! Revive los mejores momentos del Juego 6

¡Historia pura! Aunque los Houston Astros se aferraron a la vida, no pudieron hacer nada ante el poderío ofensivo y la limpia defensa de los Atlanta Braves, que se coronaron campeones de la Serie Mundial. El cuarto título para la franquicia llegó fuera de casa, pero desató una fiesta a pesar de la distancia.

El manager Brian Snitker logró el ansiado campeonato luego de haber conseguido 4 títulos consecutivos en el Este de la Liga Nacional. Por si fuera poco, “enfrentó” a su hijo Troy, quien se desempeña como coach de bateo en Houston.

México también fue parte importante de esta historia, aunque no con los mejores resultados. José Urquidy ganó dos juegos, con lo que llegó a 3 victorias en el Clásico de Otoño con los Astros. Por su parte, el umpire Alfonso Márquez participó por cuarta ocasión en Serie Mundial.

Así se consumó el cuarto título de los Atlanta Braves en Serie Mundial

La polémica se hizo presente en el Minute Maid Park desde la primera entrada. Después de que Luis García retirara a los 3 bateadores de Atlanta, Max Fried titubeó con sus primeros lanzamientos y tuvo un doloroso enfrentamiento ante Michael Brantley.

El jardinero no solo se colocó en primera base, sino que le propinó un pisotón al pitcher. La cuestión fue que en las tomas no se apreció que hubiera pisado la almohadilla y los fans -especialmente los de los Braves- reclamaron que no se hizo el intento por una revisión.

Jorge Soler abrió el camino al título

El jardinero cubano se voló la barda (y el estadio completo) para anotar las primeras 3 carreras de la noche. Su home run impulsó a otros dos compañeros que ya estaban en base y marcó diferencia para lo que vendría en las siguientes entradas.

Jorge Soler no solo sacó a Doña Blanca del inmueble, sino que aprovechó para callar a la afición de Houston que había tenido una fiesta.

SOLER HAS LEFT THE BUILDING. pic.twitter.com/IOc5wXreRb — MLB (@MLB) November 3, 2021

Para la tranquilidad y esperanza de los Astros, el relevo de Cristian Javier dejó a fríos a varios rivales. Sin embargo, cuando llegó el turno de Dansby Swanson, terminó el sueño. Un nuevo home run, aunque esta vez de dos carreras, incrementó la ventaja para la visita.

Posteriormente, Soler fue impulsado para anotar la sexta carrera de la nota y Freddie Freeman liberó un millón de sensaciones con la séptima. Su home run demostró que es uno de los peloteros más importantes para los Atlanta Braves; no obstante, la posibilidad más grande en su futuro cercano es salir como agente libre.

Ahí la carga quedó demasiado pesada para los Astros, pues han habido solo 3 regresos de 6 o más carreras en juegos de Serie Mundial.