“Iba a velocidad considerable”: Lo que sabemos sobre el accidente de Tiger Woods

La incertidumbre parece irse poco a poco… Aunque tuvo que ser operado, Tiger Woods está estable luego del accidente automovilístico que sufrió y todo indica que este fue provocado por exceso de velocidad.

Los primeros reportes no especificaban qué sucedió antes de que se volcara la camioneta del golfista. Sin embargo, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles ya compartió nueva información.

“El vehículo se salió (de la carretera), golpeó la acera, un árbol y dio varias vueltas. Iba a una velocidad considerable“, aseguró el sheriff Alex Villanueva, quien también reveló que usar el cinturón de seguridad salvó la vida de Woods.

En la conferencia de prensa también estuvo presente el ayudante del alguacil, Carlos González. Este policía fue el primero en llegar al lugar de los hechos y explicó que Tiger Woods es afortunado, luego de sobrevivir a un accidente así.

“La cabina estaba casi intacta. La gente suele estar en shock tras un accidente así, pero a él le preguntamos su nombre y respondió al instante. Luego decidí esperar a los bomberos. Al sacarlo, el señor Woods no era capaz de sostenerse por su propio pie“, agregó.

Descartan que Tiger Woods había bebido alcohol

Como en cualquier accidente, las especulaciones no se hicieron esperar. En redes sociales se manejo que el golfista se encontraba bajo los efectos del alcohol, pero las impresiones de los policías descartan esta posibilidad.

“No parecía estar bajo la influencia de alcohol, drogas o algún tipo de estupefaciente. No parecía preocupado por sus lesiones en ese momento, lo cual no es infrecuente en las colisiones de tráfico. Muchas veces la gente tiende a estar en estado de shock. Es una experiencia traumática“, comentó el oficial González.

Entre otras cosas, los policías también fueron cuestionados sobre las lesiones que sufrió Tiger Woods en el accidente, mismas que lo mantienen hospitalizado.

No obstante, Villanueva y González aclararon que desconocen la gravedad de la situación porque no son médicos. Asimismo, aseguraron que al momento del rescate, estas no parecían muy graves.