Tiger Woods conmocionó al mundo después de sufrir un accidente automovilístico, pues lo tuvieron que sacar de su carro usando las llamadas Jaws of Life o Mandibulas de la Vida, que ayudan a diferentes cuerpos de rescate a maniobrar de mejor manera durante los siniestros, como en el caso de Tiger.

Esta herramienta puede llegar a salvar la vida de los accidentados o impedir que transcurra tanto tiempo para poder tomar acciones en escenarios fatalistas. En reportes, Tiger Woods sufrió daño en sus piernas y la herramienta hidráulica ayudaron a liberarlo y llevarlo al hospital para una rápida operación.

“Tiger Woods tuvo un accidente automovilístico esta mañana en California, donde sufrió múltiples lesiones en las piernas. Actualmente se encuentra en cirugía y le agradecemos su privacidad y apoyo“, dijo su mánager Mark Steinberg.

Tiger Woods injured in a car accident in Los Angeles that required ‘jaws of life’ https://t.co/nOYnYfytcW

El cuerpo de bomberos fue quien ayudó a Tiger a salir de su auto con ayuda de las mandíbulas, Henry Narvaez portavoz del Departamento de Bomberos de Los Angeles mencionó: “Debido a la situación y la manera en que encontramos el vehículo, él (Tiger) no podía abrir la puerta y salir. Lo extrajimos y asistimos para sacarlo del vehículo“

Estas herramientas de rescate hidráulicas fueron patentadas en 1961 por George Hurst y lo hizo después de presenciar a los equipos de rescate mientras realizaban su labor, éstos tomaban más de una hora para sacar a los conductores de autos accidentados.

Antes de que los cuerpos de bomberos comenzaran a utilizar las herramientas creadas por Hurst, los rescatistas usaban sierras circulares para cortar los marcos de los automóviles.

Las herramientas hidráulicas que patentó Hurst fueron elogiadas debido a que ayudaron a sacar rápidamente a las víctimas de los accidentes y alejarlas de las “fauces de la muerte”. Este mote llevó al apodo de “Mandíbulas de la vida”, que posteriormente fue registrado como marca comercial por George.

George Hurst debuts the “Jaws of Life” 47 years ago at the North American Auto Show in Detroit, MI. pic.twitter.com/Vh41vRiBOp

— George Connor (@MSUpolsci) January 17, 2019